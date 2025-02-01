Бундестаґ відхилив законопроєкт щодо посилення міґраційної політики у Німеччині.

Його ініціювала фракція опозиційної партії ХДС.

 

 

У п'ятницю, 31 січня, лідер передвиборчих перегонів, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу і кандидат у бундесканцлери ФРН від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зазнав болісної політичної поразки в Бундестазі. Внесений цим блоком законопроєкт про обмеження міґрації було відхилено. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Більшість депутатів (350) виступили проти законопроєкту. 338 депутатів підтримали пропозицію Мерца, ще п'ятеро парламентарів утрималися.

 

Автори законопроєкту вимагали встановити не лише контроль на німецьких кордонах, а й обмеження припливу іноземців як «всеосяжну мету». Окрім того, в документі пропонувалося припинити возз'єднання сімей на запит заявників у Німеччині, яким не схвалили прохання про притулок, але дозволили залишитися в країні з інших причин. Також законопроєкт розширював повноваження поліції, дозволяючи їй подавати заяви про затримання та взяття під варту іноземців, які підлягають депортації. 

 

Пропозицію лідера християнських демократів у парламенті підтримала лише ксенофобська, прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Але цього виявилося замало, оскільки серед депутатів блоку Мерца та лібералів (Вільної демократичної партії, ВДП) не всі проголосували «за». Голосуванню передували більш ніж тригодинні дебати.

 

Причиною внесення цього законопроєкту стала серія резонансних убивств, скоєних у ФРН міґрантами. Останній такий випадок стався нещодавно в баварському Ашаффенбурзі, де під час прогулянки ясельної групи вихідець з Афганістану зарізав дворічну дитину та перехожу, яка стала на захист дітей. На тлі цієї трагедії Мерц, чия партія вже не перший рік виступає за обмеження міґрації, пішов, як він сам висловився, вабанк. Спочатку блок ХДС/ХСС виніс на голосування пропозицію, яка передбачає постійний контроль на кордоні та відмову у прийомі всіх біженців без винятку. Цю ініціативу, яка носить рекомендаційний характер, Бундестаґ схвалив у середу, 29 січня, завдяки голосам парламентарів із ВДП та – вперше – з АдН.

01.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ніч, розмальована крейдою
Аделіна Єфіменко
Його внесок в історію сучасної режисерської опери є унікальним феноменом: через фрайєрівську систему повторювальних жестів, міміки, лейтрухів герої ілюструють музику як діалогічну взаємодію між душею і тілом, творцем і творінням у нескінченній містеріальній єдності Універсуму.
31.01.25 | | Штука
Хто бачив одну з кращих прем’єр 2021-2022 року?
Ігор Тимощук
«Засвітнє танго» позиціонують як виставу для дорослих. Вона засвідчила стрімкий вихід із зони комфорту для інституції, котра постала перед багатьма викликами, які зазвичай і призводять до креативних рішень, що долають старі стереотипи.
29.01.25 | | Штука
Бо це танець твого життя
Христина Назаркевич
Усю виставу вони розповідають, насамперед тілом, десятки архетипних історій, викликаючи в глядачів радість, сум, співчуття, злість...
28.01.25 | | Штука
Швидко і незрозуміло
Юрко ТИМЧУК
Деякий час усі дивитимуться на світ крізь американську призму. Потім до новацій у Білому домі звикнуть або Трамп перестане чудити. Є ще варіант з прильотом інопланетян, але то навряд
28.01.25 | | Україна
Навчання аудіовізуальних митців у Львівській опері
П’ять українських театрів приєдналися до консорціуму європейських оперних театрів в рамках нового проєкту “Opera Europa Next Generation” задля поширення кращих вистав завдяки “OperaVision” – провідній світовій платформі для трансляції опер.
27.01.25 | | Штука
День перший...
Андрій Содомора
Розвидняющийся день, що у своїй рум’яності, в перших своїх променях являє, подає на вид усю красу Божого світу. Це – рух, стимул до руху, до сходження вгору
27.01.25 | | Дискурси
Історії з клаптиків: мистецька взаємопідтримка
Кароліна Шах
За кожним артоб'єктом — історія людей, які творили цю річ: воркшоп Ясі Хоменко дав змогу учасницям не тільки отримати дизайнерський досвід, а й став арттерапією та соціальним інтегруванням, дозволив поспілкуватись із людьми схожої долі.
26.01.25 | | Штука
Легенда про Розенкрейца
Іван Банах
Фраґмент з «Повісті про загублений скарб» (за мотивами давнього трактату «Хемічне весілля Крістіана Розенкрейца року 1459-го»)
26.01.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.