Бундестаґ відхилив законопроєкт щодо посилення міґраційної політики у Німеччині.

Його ініціювала фракція опозиційної партії ХДС.

У п'ятницю, 31 січня, лідер передвиборчих перегонів, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу і кандидат у бундесканцлери ФРН від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) зазнав болісної політичної поразки в Бундестазі. Внесений цим блоком законопроєкт про обмеження міґрації було відхилено. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Більшість депутатів (350) виступили проти законопроєкту. 338 депутатів підтримали пропозицію Мерца, ще п'ятеро парламентарів утрималися.

Автори законопроєкту вимагали встановити не лише контроль на німецьких кордонах, а й обмеження припливу іноземців як «всеосяжну мету». Окрім того, в документі пропонувалося припинити возз'єднання сімей на запит заявників у Німеччині, яким не схвалили прохання про притулок, але дозволили залишитися в країні з інших причин. Також законопроєкт розширював повноваження поліції, дозволяючи їй подавати заяви про затримання та взяття під варту іноземців, які підлягають депортації.

Пропозицію лідера християнських демократів у парламенті підтримала лише ксенофобська, прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Але цього виявилося замало, оскільки серед депутатів блоку Мерца та лібералів (Вільної демократичної партії, ВДП) не всі проголосували «за». Голосуванню передували більш ніж тригодинні дебати.

Причиною внесення цього законопроєкту стала серія резонансних убивств, скоєних у ФРН міґрантами. Останній такий випадок стався нещодавно в баварському Ашаффенбурзі, де під час прогулянки ясельної групи вихідець з Афганістану зарізав дворічну дитину та перехожу, яка стала на захист дітей. На тлі цієї трагедії Мерц, чия партія вже не перший рік виступає за обмеження міґрації, пішов, як він сам висловився, вабанк. Спочатку блок ХДС/ХСС виніс на голосування пропозицію, яка передбачає постійний контроль на кордоні та відмову у прийомі всіх біженців без винятку. Цю ініціативу, яка носить рекомендаційний характер, Бундестаґ схвалив у середу, 29 січня, завдяки голосам парламентарів із ВДП та – вперше – з АдН.