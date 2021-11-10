Данілов запропонував німцям самими прихистити у домівках по два-три нелеґала.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов стверджує, що у РНБО обговорили пропозицію експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шмідта щодо залучення України до розв'язання проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. Данілов рекомендує німцям сакмим прихистити біженців.

 

 

Про це повдіомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

"На засіданні РНБО ми розглядали відповідну заяву Шмідта. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини: взяти собі додому по два, по три, по п’ять біженців. Якщо мало місця в Бундестазі, то нехай їх беруть до себе і нехай там знаходяться. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися?" – сказав він.

 

"Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам з цього приводу робити", – додав Данілов.

 

Як інформував Z, речник із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення міґраційної кризи, яку диктаторський режим Олександра Лукашенка створив на  білорусько-польському кордоні. Згідно з його пропозицією, ті тисячі міґрантів з Близького Сходу, які наразі перебувають біля кордону й намагаються прорватися з Білорусі на територію Польщі, а потім і до Німеччини, слід скерувати "до третьої країни за межами ЄУ".

 

"Є міркування поговорити про це з сусідніми країнами – такими, як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄУ", – сказав Шмідт.

 

Згідно з цим планом, біженці перебуватимуть у спеціальних таборах, наприклад, на теренах України, допоки міґраційні органи країн – членів Євроунії ухвалюють рішення щодо евентуального надання азилю.

 

10.11.2021

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