Сейм Польщі схвалив проведення референдуму з важливих питань.

Зокрема поляків запитають про їхнє ставлення до прийняття країною нелеґальних міґрантів, підняття пенсійного віку, паркану на кордоні з Білоруссю тощо.

 

 

Сейм Республіки Польща ухвалив постанову про призначення загальнонаціонального референдуму з питань особливого державного значення. «За» проголосували 234 депутати, «проти» – 210 депутатів, семеро утрималися. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Точний зміст і послідовність питань референдуму така:

 

1. «Чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним структурам, що призводить до втрати польськими жінками та чоловіками контролю над стратегічними секторами економіки?»; 

 

2. «Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, в тому числі відновлення пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок?»; 

 

3. «Чи підтримуєте ви зняття паркану на кордоні між Республікою Польща та Республікою Білорусь?»; 

 

4. «Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелеґальних імміґрантів з Близького Сходу та Африки в рамках механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією?»

 

Проєкт постанови підготував законодавчий комітет Сейму. Згідно зі затвердженим планом, референдум пройде в день парламентських виборів – 15 жовтня.

 

Уряд Польщі виступає рішуче проти пропозиції, узгодженої країнами-членами Європейської Унії, про імміґрантів, які незаконно опинилися на території блоку. Так, у Брюсселі пропонують державам-членам або приймати частину нових іммігрантів, або робити внески до міґраційного фонду.

17.08.2023

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