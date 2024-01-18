У Польщі затримано чергового ексвисокопосадовця.

Колишного віцеміністра закордонних справ підозрюють в отриманні хабарів за незаконне оформлення віз для міґрантів.

 

 

У Польщі затримано колишнього заступника міністра закордонних Польщі справ, члена опозиційної партії «Право і справедливість» Пьотра Вавжика (Piotr Wawrzyk), підозрюваного в корупції. Про це повідомило польське радіо Jedynka. Як уточнило Центральне антикорупційне бюро (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBА) Польщі щодо дипломата ведеться розслідування у зв'язку з «отриманням грошової винагороди за прискорений розгляд питання щодо видачі віз».

 

Пьотро Вавжик з 2019 року відповідав у МЗС Польщі за консульські питання. У серпні 2023 року його раптово зняли з цієї посади. Одночасно з цим CBА провело обшуки в очолюваному ним відділі.

 

Про цей візовий скандал у Польщі широкій громадськості стало відомо ще у вересні 2023 року. Як з’ясували польські журналісти, Вавжик був причетний до схеми, в рамках якої компанії-посередники пропонували охочим оформити візи до Польщі в обхід офіційної процедури за значну суму грошей. Внаслідок цього міґранти з країн Азії та Африки отримували можливість незаконно потрапити на територію країн-учасниць Шенґенської угоди.

 

Особливо сильний резонанс повідомлення про зловживання у польському МЗС мали тому, що дії Вавжика йшли врозріз із офіційною позицією його партії, яка наполягала на посиленні міґраційної політики у Польщі. 15 вересня польське МЗС повідомило, що розриває всі договори з компаніями-посередниками в оформленні віз. Крім того, було оголошено про перевірки у всіх консульських установах країни. Хоча повідомлень про кримінальне переслідування самого Ваврика до цього моменту не з’являлося.

 

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінскі (Marcin Kierwiński) заявив у етері польського радіо Jedynka, що Пьотр Вавжик був лише одним із багатьох елементів візового скандалу, який може досягти значно вищого рівня. «Добре, що CBА працює, і добре, що над важливими політиками ПіС, які чинили жахливі речі, закрилася захисна парасолька. Вавжику висунуті звинувачення, але це не заважає йому постати перед слідчою комісією. У нього багато на сумлінні щодо візового скандалу, хоча він був лише маленьким гвинтиком у всьому механізмі занедбання», – сказав глава МВС.

 

Після затримання CBA Пьотра Вавжика звинуватили у перевищенні повноважень з метою отримання фінансової вигоди та розголошенні службової таємниці неуповноваженій особі. Обидва звинувачення стосуються періоду з лютого 2022 року до травня 2023 року. Ексвіцеміністр закордонних справ провину в інкримінованих діях не визнав і від пояснень відмовився.

18.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
У творчих просторах Бориса Гуменюка
Тарас Пастух
Гуменюк вивів українську поезію на новий рівень мовної експресії, а в прозі сконцентровано представив різноплановий досвід війни, який попри страждання, біль і смерть дає змогу розпрощатися з останньою імперією, уможливлює вільніше життя у майбутньому.
17.01.24 | | Штука
Мистецтво звуку і шуму
Як звук дозволяє схопити щось невидиме і чому це важливо? Як мистецтво звуку вибудувалося частиною великого поля сучасного мистецтва? Як художники соціалістичних країн ставали піонерами звукового мистецтва і якої форми можуть набувати звукові краєвиди?
16.01.24 | | Штука
Ненудна зима
Юрко ТИМЧУК
Ursus arctos, щоб не морозити собі різні частини тіла, залазить до барлогу і нормально там собі чується. Homo sapiens такого щастя не має і мусить активно рухатися в найзліші морози.
16.01.24 | | Україна
692-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (34 атаки), Мар’їнському (12 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
16.01.24 | | Україна
145-річчя композитора Станіслава Людкевича
Цьогоріч виповнюється 145 років від дня народження славетного українського композитора Станіслава Людкевича. З нагоди ювілею Меморіальний музей композитора у Львові організовує низку подій, вхід на які – вільний.
15.01.24 | | Штука
691-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (25 атак), Мар’їнському (14 атак) та Лиманському (13 атак) напрямках.
15.01.24 | | Україна
690-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Мар’їнському (відбито 17 атак) напрямках.
14.01.24 | | Україна
Український П’ємонт: мобілізація (4)
Іван Банах
1917: східний фронт і усуси, Штейнгауз і Тарнавський, Петлюра і Овсієнко-Антонов, жовтневий переворот і III Універсал, більшовицько-українська війна і безпорадність Центральної ради
13.01.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.