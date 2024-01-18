У Польщі затримано чергового ексвисокопосадовця.

Колишного віцеміністра закордонних справ підозрюють в отриманні хабарів за незаконне оформлення віз для міґрантів.

У Польщі затримано колишнього заступника міністра закордонних Польщі справ, члена опозиційної партії «Право і справедливість» Пьотра Вавжика (Piotr Wawrzyk), підозрюваного в корупції. Про це повідомило польське радіо Jedynka. Як уточнило Центральне антикорупційне бюро (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBА) Польщі щодо дипломата ведеться розслідування у зв'язку з «отриманням грошової винагороди за прискорений розгляд питання щодо видачі віз».

Пьотро Вавжик з 2019 року відповідав у МЗС Польщі за консульські питання. У серпні 2023 року його раптово зняли з цієї посади. Одночасно з цим CBА провело обшуки в очолюваному ним відділі.

Про цей візовий скандал у Польщі широкій громадськості стало відомо ще у вересні 2023 року. Як з’ясували польські журналісти, Вавжик був причетний до схеми, в рамках якої компанії-посередники пропонували охочим оформити візи до Польщі в обхід офіційної процедури за значну суму грошей. Внаслідок цього міґранти з країн Азії та Африки отримували можливість незаконно потрапити на територію країн-учасниць Шенґенської угоди.

Особливо сильний резонанс повідомлення про зловживання у польському МЗС мали тому, що дії Вавжика йшли врозріз із офіційною позицією його партії, яка наполягала на посиленні міґраційної політики у Польщі. 15 вересня польське МЗС повідомило, що розриває всі договори з компаніями-посередниками в оформленні віз. Крім того, було оголошено про перевірки у всіх консульських установах країни. Хоча повідомлень про кримінальне переслідування самого Ваврика до цього моменту не з’являлося.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінскі (Marcin Kierwiński) заявив у етері польського радіо Jedynka, що Пьотр Вавжик був лише одним із багатьох елементів візового скандалу, який може досягти значно вищого рівня. «Добре, що CBА працює, і добре, що над важливими політиками ПіС, які чинили жахливі речі, закрилася захисна парасолька. Вавжику висунуті звинувачення, але це не заважає йому постати перед слідчою комісією. У нього багато на сумлінні щодо візового скандалу, хоча він був лише маленьким гвинтиком у всьому механізмі занедбання», – сказав глава МВС.

Після затримання CBA Пьотра Вавжика звинуватили у перевищенні повноважень з метою отримання фінансової вигоди та розголошенні службової таємниці неуповноваженій особі. Обидва звинувачення стосуються періоду з лютого 2022 року до травня 2023 року. Ексвіцеміністр закордонних справ провину в інкримінованих діях не визнав і від пояснень відмовився.