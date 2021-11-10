До курорту «Буковель» планують прокласти окрему залізничну гілку.

До гірськолижного курорту «Буковель» планують прокласти від Татарова окрему залізничну гілку протяжністю 20 кілометрів.

В АТ «Українська залізниця» у відповідь на інформаційний запит Zaxid.net повідомили, що влітку керівництво ТзОВ «Буковель» звернулося з проханням розглянути можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту.

«Згідно з договором, фінансування проєкту має взяти на себе курорт, натомість "Укрзалізниця" має розробити передпроєктну пропозицію», — йдеться у повідомленні.

Подробиці проєкту не розголошують, посилаючись на комерційну таємницю. Проте раніше директор філіалу УЗ «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський у коментарі ЦТС зазначив, що одним із варіантів будівництва гілки до «Буковелю» є продовження залізниці від станції Татарів безпосередньо до курорту.

Залізнична станція Татарів

«Поки що це на рівні передпроєктного технічного обґрунтування. Вивчається, які траси можна продовжити, оскільки рельєф там непростий, вздовж річки, точно необхідно буде будувати тунелі», — сказав він.

Посадовець підприємства зазначив, що інвестиції в такий проєкт обчислюються від 1 мільярда гривень. Тривати будівництво може близько року, однак терміни залежатимуть від того, чи буде ділянка, де прокладатимуть нову гілку, електрифікованою.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 12 грудня запроваджує новий графік, у якому передбачено 19 нових поїздів, а 49 поїздів будуть прискореними. Серед нових маршрутів – поїзд №57/58-59/60 Київ – Яремча, Чоп зі зручнішим сполученням до Чорткова, Заліщиків на Тернопільщині та Городенки на Івано-Франківщині і ранковим прибуттям як на станцію Яремча, так і до Києва.

Фото 5.ua, uz.gov.ua