Укрзалізниця запускає новий поїзд до Яремча через Городенку.

 

«Укрзалізниця» відкрила продаж на 52 з 93 поїздів нового графіка руху, який почне діяти з 12 грудня. У новому графіку передбачено 19 нових поїздів, повідомив пресцентр підприємства.

 

 

Ще 49 поїздів будуть прискорені. Продаж квитків на усі поїзди нового графіка руху відкриється до кінця листопада.

 

Серед нових маршрутів варто відзначити поїзд № 57/58-59/60 Київ - Яремче, Чоп з більш зручним сполученням до Чорткова, Заліщиків на Тернопільщині та Городенки на Івано-Франківщині, та ранковим прибуттям як на станцію Яремче, так і до Києва.

 

За інформацією прессекретаря «Укрзалізниці» Ростислава Козаченка, цей потяг буде відправлятися із Києва о 20:21, замість 15:02, та прибуватиме до орткова о 5:51, замість 0:45.

 

Квитки на цілорічний нічний фірмовий поїзд №95/96 Київ - Рахів продаватимуть за зниженою ціною порівняно з поїздом старого графіка №243/244 Київ - Рахів ціною, заявили на підприємстві.

 

 

Як відомо, 11 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19. З 21 жовтня залізничні перевезення в далекому сполученні дозволені пасажирам, які мають при собі:

 

– квиток на поїзд;

 

– документ, що посвідчує особу;

 

– документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

 

– або міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, він може бути як паперовий, так і згенерований у застосунку «Дія»;

 

– або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години станом на час посадки у поїзд.

 

Для пасажирів віком до 18 років для користування поїздами потрібні лише квитки та документи, що підтверджують особу.

 

Фото chortkiv.city, galka.if.ua

05.11.2021

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