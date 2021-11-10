Дві групи міґрантів прорвалися через кордон Білорусі з Польщею.

Варшава звинуватила Путіна в інспірації нападу на польський кордон.

Дві великі групи нелеґальних міґрантів вдерлися на терени Польщі з боку Білорусі. Про це у середу, 10 листопада, повідомив телеканал TVN24 з покликом на Прикордонну службу РП. Згідно з повідомленням, кілька десятків людей у ніч з вівторка на середу прорвали прикордонні загородження на околицях міста Кринки та села Біловеж.

За даними прикордонної охорони, групи порушників кордону налічували кілька десятків осіб. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати. Речниця підляського відділення прикордонної охорони Польщі Катажина Здановіч (Katarzyna Zdanowicz) поінформувала, що в обох випадках справа дійшла до силового вторгнення із руйнуванням огорожі, яка була встановлена ​​на кордоні, за допомогою спецзасобів.

«Це була неспокійна ніч. Було багато спроб прориву кордону, проте всі ті, хто проник, були затримані», – розповів міністр оборони республіки Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak). За його словами, польським силовим структурам довелося мати справу з кількома групами, які одночасно атакували кордон у різних місцях.

Також міністр повідомив, що безпеку на польсько-білоруському кордоні забезпечують зараз близько 15 тисяч військовослужбовців. Ще у понеділок вояків, які допомагають охороняти кордон, було лише 12 тисяч. Блащак не виключив, що це число може й надалі зростати.

Тим часом польська влада звинуватила російського Кремль в інспірації кризи на білорусько-польському кордоні. «Та атака, яку здійснює Лукашенко, йде з Москви. Ініціатором цього є президент Путін», – заявив прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравєцький під час позачергового засідання Сейму. На його переконання, саме з Кремля відбувається «управління зростаючим потоком мігрантів», аби «за задумом Путіна, дестабілізувати Європейську Унію».

Нагадаємо, що ситуація на білорусько-польському кордоні загострилася у понеділок, восьмого листопада. Тоді до кордону з Польщею з білоруського боку підійшло кілька тисяч міґрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євроунії. Польські прикордонники безперешкодно пропустили їх до самої смуги кордону. Відтак міґранти вдалися до руйнувань прикордонних загороджень на польському боці і штурму кордону.