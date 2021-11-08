Нелегальні міґранти штурмують польський кордон з боку Білорусі.

Польські прикордоннники й військовики були змушені застосувати сльозогінний газ проти порушників.

 

 

У Варшаві в понеділок, восьмого листопада, розпочалося засідання урядового кризового штабу, присвячене загрозливій ситуації на польсько-білоруському кордоні, спричиненій намаганням нелеґальних міґрантів перетнути кордон з боку Білорусі. Про це повідомив телеканал TVN24. Головує на засіданні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький.  

 

«Дуже тривожна інформація з кордону. Велика група міґрантів зібралася в Білорусі неподалік кордону з Польщею. Вони щойно попрямували до кордону з Республікою Польща. Вони намагаються масово вдертися до Польщі. Ми маємо справу з черговим елементом, характерним для гібридної війни», – заявив журналістам перед початком засідання речник польського уряду Пьотр Мюллер (Piotr Mueller).  

 

Речник міністр-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn) повідомив, що на польсько-білоруському кордоні «була вчинена найбільша дотепер спроба силового проникнення до Польщі». Міністерство національної оборони опублікувало відео, зроблене з гелікоптера, де видно, як сотні осіб з боку Білорусі намагаються прорвати білорусько-польський кордон.

 

«Ситуація дуже складна. Ми маємо справу з великими агресивно налаштованими групами. Були силові спроби переходу. Вони постійно відбуваються», – розповіла представниця пресслужби прикордонної охорони РП Катажина Здановіч (Katarzyna Zdanowicz).

 

Польським прикордонникам і військовикам, відрядженим для посилення охорони кордону, довелося вжити сльозогінний газ проти порушників. І лише в такий спосіб вдалося запобігти прориву кордону.

 

Тим часом війська територіальної оборони Польщі переведено у стан підвищеної готовності. Як повідомив речник військ територіальної оборони Польщі Марек Пєтшак (Marek Pietrzak): «З 10:30 (за варшавським часом) 100% особового складу 1-ї, 2-ї та 4-ї бригад військ тероборони Польщі, які дислокуються поблизу кордону з Білоруссю, переводяться в підвищену готовність з можливістю до дій упродовж шести годин».

08.11.2021

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