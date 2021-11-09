Англомовну газету Kyiv Post закривають. Журналісти скаржаться на тиск.

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про призупинення роботи редакції. Він стверджує, що пауза зумовлена перезавантаженням медіа. Журналісти ж газети скаржаться на те, що газету хочуть зробити лояльнішою до влади.

"Ми хочемо стати доступними для ширшої аудиторії і вже розпочали розширення штату. Тепер видання виходитиме не лише англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post на нову медійну платформу з якісним друкованим та відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще", – заявив Ківан через одеський "7-й канал".

Головний редактор Kyiv Post Браян Боннер повідомив, що планує піти зі своєї посади, щойно завершить поточні справи. Боннер подякував Ківану "за сильну підтримку, відколи він придбав газету".

На офіційному сайті Kyiv Post зазначено, що газета призупиняє вихід "на короткий час".

"Одного дня ми сподіваємося відновити газету більшою і кращою", – заявив Ківан.

Видання "Детектор медіа" пише, що працівники Kyiv Post втратили доступ до сайту та facebook-сторінки.

Журналістка Анна Миронюк опублікувала текст колективної заяви, в котрій ідеться про те, що редакцію фактично розпустили.

"Незалежне видання Kyiv Post припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено", – йдеться в повідомленні.

Журналісти повідомили, що конфлікт розпочався кілька тижнів тому після того, як власник виступив з ідеєю реорганізації видання. 14 жовтня Олена Ротарі, менеджерка медій Аднана Ківана, оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься "Київ Пост" та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією. Тоді Браян Боннер підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою.

"Ми вбачали ризики в обраному Аднаном Ківаном форматі розширення видання та розцінювали це як втручання в редакційну політику. Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", – йдеться в дописі Анни Миронюк.

Згодом Миронюк повідомила, що вимоги команди – "відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі або продати Kyiv Post чи передати торгову марку Kyiv Post до рук видання".

Аднан Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси, пише "НВ Бізнес". Підприємець сирійського походження володіє холдингом, що має мережу філій в Єгипті, Нігерії та країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Зокрема, Ківан побудував в Одесі 46 житлових комплексів "Перлина", а також житлові комплекси з претензійними назвами "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр Kadorr, бізнес-центр "Французький бульвар", Kadorr City Mall, торговий центр на Асташкіна, торгову галерею Kadorr.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.