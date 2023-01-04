Путін наказав демонструвати в кінотеатрах фільми про «спецоперацію».

У Росії повертається радянська практика показу кіножурналів перед початком самого фільму.

 

 

Російська система кінотеатрів повертається до практики кіножурналів, які демонструватимуть перед початком самого фільму. Відповідне доручення російський лідер Володимир Путін дав Міністерству культури РФ. Причому, згідно з дорученням, головним чином цими кіножурналами мають бути документальні фільми, присвячені «спеціальній військовій операції» та «боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології».  Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на документ опублікований на сайті Кремля.

 

Крім того, Мінкульт має провести фестиваль патріотичного документального кіно. Пропозиції про це голова відомства Ольга Любімова має підготувати до першого лютого 2023 року.

 

У дорученнях уряду, сформованих за підсумками листопадової зустрічі Путіна зі солдатськими матерями, також йдеться проте, що Міністерство оборони РФ має сприяти російським документалістам у підготовці кінематографічного матеріалу про учасників «спецоперації», які виявили відвагу, мужність і героїзм.

 

Окрім того, Мінкульт та Міносвіти мають до першого квітня 2023 року створити «громадські простори, артоб'єкти та шкільні музеї» про учасників «спецоперації» та провести у російських школах уроки з цієї теми.

 

Невдовзі після нападу Росії на Україну Кремль запровадив жорстку військову цензуру. Російська влада під загрозою покарання зобов'язала громадян називати війну «спецоперацією» і використовувати лише офіційні російські дані. За публікацію відомостей про війну з інших джерел запровадили штрафи та тюремні терміни. Війна та цензура вплинули на російський кінопрокат. Його репертуар відчутно скоротився. 

04.01.2023

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