Росіянина можуть посадити за політичний анекдот.

Проти мешканця Рязанської області порушили кримінальну справу через кавал про відступ росіян з Херсона.

 

 

Проти мешканця міста Касимова в Рязанській області Василя Большакова російські карні органи порушили кримінальну справу за статтею про повторну «дискредитацію» російської армії (стаття 280.3 КК РФ). По це повідомив інформаційний портал Meduza. Причиною звинувачень став опублікований у російській соцмережі «ВКонтакте» анекдот про російсько-українську війну.

 

Більшакову загрожує до трьох років позбавлення волі. Кавал, який став підставою для порушення справи, Большаков опублікував ще дев’ятого листопада 2022 року — того дня, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив відвести війська з правобережжя Дніпра на Херсонщині.

 

Анекдот такий:

 

— Сергію, а чому ми відступаємо від Херсона?

 

— Володю, то ти ж сам наказав звільнити Україну від фашистів та нацистів…

 

Кримінальну справу на мешканця Рязанської області порушили ще на початку березня. Тоді його дружина повідомила, що приводом став пост у «ВКонтакті». Але про що був пост, не уточнювалося.

 

Кримінальну справу про повторну «дискредитацію» російської армії можуть порушити проти тих, кому протягом року до цього суд призначав штраф за аналогічною адміністративною статтею (стаття 20.3.3 КоАП РФ). Большакова у липні 2022 року оштрафували за нею на 30 тисяч рублів через https://ovdinfo.org/коментарі у «Вконтакті», повідомив незалежний російський правозахисний медіапроект «ОВД-Инфо» з покликом на дані Касимівського районного суду.

13.03.2023

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