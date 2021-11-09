Влада Білорусі ліквідувала Товариство білоруської мови.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд у Мінську за позовом мін’юсту.

Верховний суд Білорусі розпорядився у понеділок, 8 листопада, ліквідувати Товариство білоруської мови імені Франциска Скорини (Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны — ТБМ), задовольнивши таким чином позов Міністерства юстиції. Про це повідомило видання «Новы Час» з покликом на слова голови організації Олени Анісім.

«Сьогодні, 8 листопада, Верховний суд Республіки Білорусь ухвалив рішення задовольнити позов Міністерства юстиції про ліквідацію Товариства білоруської мови. На нашу думку, претензії мін’юсту були формальними. Як би там не було, рішення ухвалено й оскарженню не підлягає. Таким чином діяльність Товариства білоруської мови була юридично припинена. Проте ми закликаємо вас не відмовлятися від високих цілей, яким служила наша організація. Зустрічайтеся, розмовляйте між собою білоруською вдома, на роботі, дружіть один з одним, заохочуйте своїх друзів та колег використовувати білоруську мову», – написала Олена Анісім на своїй сторінці в Twitter. За її словами, секретаріат ТБМ на останньому засіданні ухвалив рішення відновити діяльність об'єднання за першої можливості.

У липні 2021 року ТБМ отримало від мін'юсту Білорусі два письмові попередження за несвоєчасно передані документи. Але в організації були поважні причини: напередодні в офісі пройшов обшук, а бухгалтер, який допомагав за договором підряду, був затриманий. Проте до Верховного суду було скеровано позов про ліквідацію організації.

Товариство білоруської мови імені Франциска Скорини – одне із найстаріших громадських об'єднань Білорусі. Воно було засноване 1989 року майже водночас з Товариством української мови, яке згодом перейменувалося на «Просвіту». Нині у складі об'єднання – близько 450 місцевих організацій і груп у Білорусі та за кордоном, понад шість тисяч членів. Усі 32 роки свого існування ТБМ захищає лінгвістичні права громадян, а також сприяє розвитку білоруської мови та культури.