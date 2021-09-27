На Донбасі загинув український військовик.

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксували шість випадків порушення вогню. Загинув український військовик, іще одного поранено.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у понеділок уранці.

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Увечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

Українські військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

“Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, інший – вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості”, – йдеться в інформації штабу.