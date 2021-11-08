На Франківщині затримали заступницю директора лікарні, яка продавала Covid-сертифікати.

 

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили заступницю директора комунальної лікарні, яка вносила в електронну систему «eHealth» неправдиві відомості про вакцинацію громадян від коронавірусної хвороби COVID-19. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

 

 

Правоохоронці з’ясували, що до заступниці директора одного з лікувальних закладів Івано-Франківщини зверталися громадяни, які не бажали вакцинуватися, проте хотіли отримати свідоцтво про вакцинацію в застосунку «Дія». Посадовиця незаконно вносила неправдиві дані в електронну систему охорони здоров’я «eHealth» через програму «Medics» про громадян як нібито вакцинованих та отримувала за таку «послугу» по 2500 гривень.

 

Поліцейські встановили, що впродовж жовтня у цій лікарні внесено в систему значну кількість осіб з майже всіх регіонів України, стосовно яких є достатні підстави вважати, що їхня вакцинація не здійснювалася.

 

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантки кримінального провадження правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, медичні документи та інші документи.

 

 

Наразі вирішується питання повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 Кримінального кодексу України – за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

 

У СБУ нагадали, що підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення. Воно карається штрафом до 17 тисяч гривень, арештом до шести місяців або обмеженням волі до двох років. І використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України – до двох років обмеження волі.

 

 

Також у Службі безпеки України повідомили, що «після виявлення персональних даних осіб, які були протиправно внесені в систему, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію».

 

Фото if.npu.gov.ua, ssu.gov.ua

08.11.2021

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