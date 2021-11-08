Ілон Маск продасть частину акцій Tesla за результатами голосування у Twitter.

Йдеться про 10% його акцій на загальну суму близько $21 млрд.

Засновник і генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск повинен продати близько десяти відсотків акцій компанії, які йому належать. За це висловилося 57,9 відсотка користувачів Twitter, які взяли участь в опитуванні, організованому самим Маском. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Я був готовий погодитися з будь-яким результатом», – запевнив Маск після завершення голосування, в якому взяли участь понад 3,5 млн учасників.

У суботу, шостого листопада, Ілон Маск запустив опитування в Twitter, поставивши запитання про те, чи варто продати 10% пакету акцій Tesla, що належать йому. Мільярдер пообіцяв «виконати результати опитування», і підбити його підсумки о 15:00 за нью-йоркським часом в неділю, сьомого листопада.

Маск володіє 170,5 мільйонами цінних паперів компанії, 10% з яких, за підрахунками Bloomberg, коштують приблизно $21 мільярд. 10% цього пакету (тобто 17,05 млн акцій) становлять приблизно 80% середнього денного обсягу торгів акціями Tesla за останні три місяці. Крім того, обсяг пакета, який продається, може виявитися більшим, якщо до нього увійдуть опціони.

Причина проведення такого опитування бізнесмен назвав нещодавні розмови про те, що заможні люди не фіксують прибуток на ринку акцій, щоб уникнути сплати податків. «Зауважте, що я не отримую жодної зарплати чи бонусів у вигляді готівки. Я маю лише акції, тому єдиний спосіб особисто для мене заплатити податки — це продати акції», — пояснив Маск.

На конференції у вересні мільярдер розповів, що ефективна ставка податку на опціони, які він виконує, становить 53%, і що наступного року вона стане ще більшою.

Твіт Маска став уже другим випадком за останній тиждень, коли він публічно обговорював можливість продати акції Tesla. Минулої неділі він кинув виклик представнику ООН, який зазначив, що навіть малої частини статку мільярдера вистачило б, щоб вирішити ґлобальну проблему голоду. Тоді Маск написав у Twitter, що продасть акції Tesla і віддасть гроші на благочинність, якщо Всесвітня продовольча програма зможе довести, що офіровані ним шість мільярдів не розтечуться по кишенях чиновників, а підуть на потреби бідних.