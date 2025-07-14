Чергові дні Х

Сьогодні Альберт Ейнштейн власну теорію ймовірності ліквідував би, коментуючи процес нецензурною лексикою і висновком «тепер можливо все». Огляд подій тижня в Україні.

Катавасія тижня

Майже половину літа песимісти чекали, що президент Сполучених Штатів вийде на галявину перед Білим домом, підіпреться ключкою для гольфу і скаже: «Українці, ви зацьомали небажанням денацифікуватися, в очах Владіміра я щось помітив, а у Володимира немає козирів. Тому США припиняє вам допомагати взагалі і назавжди». Підставами для таких побоювань були і контроверсійні заяви самого Трампа, й екзальтація його оточення, і блокування американських розвідданих для ЗСУ, а апофеозом стало призупинення всієї американської військової допомоги.

Але поки згадані песимісти шукали білі капці, ситуація почала мінятися. До Дональда Фредовича почало потроху доходити, що Владімір Владіміровіч робить з нього, як кажуть росіяни, «дурілку картонную», і Трамп визнав провал власної стратегії умиротворення.

З призупиненням вийшов найбільший казус, бо спочатку журналісти нашпортали інсайд, згідно з яким це рішення одноосібно прийняв міністр оборони Піт Геґсет, який мотивував його тим, що Сполученим Штатам самим зброї бракує. Ініціатива, яка межує якщо не з анархією в команді Трампа, то точно з порушенням субординації і нехтуванням принципів колегіальності, мала вартувати Геґсету посади – і її почали спускати на гальмах, включивши в історію заступника шефа Пентагону Елбріджа Колбі, який подав безпосередньому шефові доповідну записку, де переконував, що потреби України спустошують і так не дуже наповнені американські склади.

Наприкінці тижня головний американець заявив, що відправить в Україну ракети до Patriot-ів, а тамтешні медіа розповсюдили інформацію, що в понеділок (14 липня) Трамп озвучить новий план з озброєння України, що включатиме наступальну зброю, зокрема ракети, якими можна досягати Москви.

Про свого московського друга господар Білого дому тепер говорить так: «Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду. Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим».

В понеділок до Києва прибув спецпредставник президента Кіт Келлоґ, який планує пробути в Україні тиждень. Тепер стане більш зрозуміло, яка концепція зараз домінує в американських верхах щодо україно-російської війни – і якщо все знову стане цапки і ситуація діаметрально розвернеться, мало хто здивується.

Конференція тижня

В політиці все більш популярними стають заходи, коефіцієнт корисної дії яких є, м’яко кажучи, сумнівними. Президент Зеленський переконує, що Конференція, присвячена відновленню України, яка відбулася в Римі, була продуктивною і матиме для нас максимально позитивні наслідки.

«Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію. Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Високий рівень представництва й високий рівень підтримки України. Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир», – відзвітував у соціальній мережі Зеленський – і багатьох переконав, що в столиці Італії пройшов не триденний «паркет» з просеко і канапками, а акція, яка вплине на майбутнє України і континенту (а може і світу) в цілому.

За три дні Зеленський встиг побувати у Ватикані, де зустрівся з Папою Римським Левом XIV, під час розмови з яким, крім традиційних тем (посередництво Святого Престолу в обміні полоненими і поверненні викрадених росіянами українських дітей, пропозиції зробити Ватикан локацією майбутніх мирних переговорів), було згадано Андрея Шептицького. Президент України висловив сподівання, що внесок і заслуги митрополита «отримають належне визнання», і запросив понтифіка до України.

Служба тижня

Раз в місяць шеф СБУ на деякий час стає топовим ньюзмейкером. В червні Василя Малюка згадували в контексті тріумфальної операції «Павутина», яка показала, що таке війна ХХІ століття, в липні причина була не така оптимістична.

10 липня агенти ФСБ РФ вбили в Києві полковника СБУ. Вже 13 липня генерал-лейтенант Малюк повідомив: «Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!»

Малюк запевнив, що СБУ діє на випередження та запобігає 85% злочинів, які ворог намагається вчиняти на території нашої держави. Цей показник, на жаль, не спрацював у випадку з Вороничем. Дочекаємось серпня і взнаємо, чим відзначиться СБУ в тому місяці, хоча є обґрунтовані сподівання, що про досягнення Малюка і його підлеглих ми почуємо скорше.

Розвідка тижня

В інформаційному просторі начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з’являється частіше за шефа СБУ, але на останню появу на публіці Кирила Буданова варто звернути увагу, бо він дав інтерв’ю впливовому виданню Bloomberg, де приміряв шати геополітика.

Розвідник переконаний, що припинення вогню на території України має і може бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. «Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції», – оптимістично заявив Буданов. З таким самим настроєм він запевнив, що зайти на Дніпропетровщину і повністю окупувати Донеччину росіянам ні в якому разі не вдасться.

Перевірити цю інформацію буде простіше, ніж повідомлення головного розвідника про те, що КНДР постачає РФ до 40% боєприпасів, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. «Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво там триває цілодобово», – розповів Буданов.

Bloomberg не зміг верифікувати цю інформацію, а українці можуть це робити майже кожної ночі.