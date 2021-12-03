Три чверті суддів, призначених Зеленським, отримали негативний висновок на доброчесність.

Абсолютна більшість із 28 суддів, призначених Президентом України у четвер, не пройшла кваліфікаційного оцінювання: Громадська рада доброчесності дала їм негативний висновок.

Про це повідомляє фундація DEJURE.

"Закон встановлює, що суддя, який отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності, не вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання, поки рішення щодо нього не ухвалить Вища кваліфікаційна комісія суддів у повному складі. ВККС може підтримати рішення Громадської ради доброчесності або подолати його 11 голосами. Більшість із новопризначених суддів не пройшла кваліфікаційного оцінювання, оскільки отримали негативний висновок ГРД, який ВККС не розглянула і не скасувала", – прокоментував Степан Берко, менеджер з адвокації DEJURE.

Громадська рада доброчесності уклала 21 негативний висновок.

Зокрема, двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник – отримали негативні висновки за рішення, котрі обмежували права і свободи учасників Революції Гідності в 2013-2014 роках. Ключник, наприклад, 2014 року ув’язнив учасника Революції Гідності за участь у протестах.

Офіс Президента, коментуючи президентські укази з приводу суддів, заявив, що Вища рада правосуддя не має сумнівів щодо фахової підготовки 28 суддів.

"У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу Президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді. Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання", – йдеться у коментарі.

Президент Зеленський сподівається на оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів разом із небайдужою частиною суспільства.

Фундація DEJURE визнає: Президентові ніщо не забороняло призначити суддів. Та якщо він хоче судової реформи, то мав би чинити виваженіше.



"Попри те, що закон вимагає від Президента призначити на посаду судді всіх, кого рекомендувала ВРП, вважаю, що Президент мав би утриматися від будь-яких призначень до завершення перевірки на доброчесність чинного складу ВРП та формування нової ВККС. Адже не можна, з одного боку, ініціювати реформу ВРП через сумніви в її доброчесності, а з другого, призначати суддями осіб, яких з основними порушеннями закону така рада рекомендувала", – прокоментував експерт фундації Степан Берко.