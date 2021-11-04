У Львові планують спорудити пам’ятник Євгенові Коновальцю.

 

У Львові встановлять пам’ятник полковникові Армії УНР, командиру Січових Стрільців і першому голові ОУН Євгену Коновальцю з нагоди 130-річного ювілею. Про це повідомив депутат, заступник голови комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Львівської міськради Андріян Гутник.

 

 

Він повідомив, що профільна депутатська комісія на своєму засіданні 3 листопада підтримала звернення Національної спілки архітекторів України про встановлення у Львові пам’ятника Євгену Коновальцю.

 

«Пам’ятник Євгену Коновальцю у Львові буде! Гідно вшановуємо пам’ять борців за незалежність України!» – зазначив у дописі на своїй facebook-сторінці Андріян Гутник.

 

Зазначено також, що у своєму зверненні Національна спілка архітекторів у своєму зверненні запропонувала спорудити цей монумент на перехресті вулиць Степана Бандери – Коновальця – Карпінського, поблизу НУ «Львівська політехніка».

 

Додамо, у червні Львівська міська рада затвердила рішення про святкування 130-річчя від дня народження видатного військового і політичного діяча Євгена Коновальця, яким, зокрема, передбачене спорудження йому пам’ятника у Львові.

 

Концепцію пам’ятника обиратимуть на всеукраїнському архітектурному конкурсі.

 

«Євген Коновалець є однією з ключових постатей у становленні української ідентичності. Вже в понеділок, 14 червня, – 130 років від дня його народження. Того ж дня на засідання виконавчого комітету виносимо на затвердження проєкт рішення про оголошення конкурсу на найкращу концепцію пам’ятника легендарному Євгену Коновальцю у Львові. Дуже знакове рішення», – прокоментував тоді перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

 

Пам'ятник Євгенові Коновальцю у Зашкові

 

Додамо, нещодавно депутати закликали Президента Володимира Зеленського присвоїти Євгену Коновальцю звання Героя України.

 

Для довідки.

 

Євген Коновалець – видатний український військовий та політичний діяч, один з ідеологів українського націоналізму. Полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН.

 

Євген Коновалець народився у селі Зашкові на Львівщині, навчався у Львівському університеті. Коли йому було 24 роки, потрапив у російський полон, після чого був у таборі для військовополонених у Чорному Яру.

 

У 1917 році приїхав до Києва, де спільно з Романом Дашкевичем та іншими діячами сформував Галицько-буковинський курінь січових стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР.

 

 

 

Фото facebook.com/istpravda, facebook.com/uinp.gov.ua

04.11.2021

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