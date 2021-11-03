"Динамо" вдруге програло "Барселоні" у Лізі чемпіонів.

 

Футбольний клуб "Динамо" програв іспанській "Барселоні" у матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві – 0:1.

 

 

Кияни розпочали матч із акценту на контратаках. У "Динамо" було кілька хороших моментів для того, щоб відкрити рахунок. Спершу Микола Шапаренко не зумів як слід пробити по воротах з центру штрафного майданчика, а ще через хвилину удар йому вдався – але добре зреаґував воротар Марк-Андре тер Штеген. Згодом Шапаренко знову опинився на вістрі атаки, але не влучив у площину.

 

На самому початку гри добрий шанс мала і "Барселона"  – та удар Мемфіса Депая з близької відстані заблокували.

 

Після перерви команди обмінялися моментами – Лангле і Олександр Караваєв.

 

На 64-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота "Динамо", та згодом проглянув відеоповтор і скасував своє рішення – виявилося, що Ансу Фаті сам ударив себе по нозі.

 

На 70-й хвилині Фаті все ж домігся переваги своєї команди – після прострілу справа нападник ударом з центру штрафного загатив м'яча у сітку.

 

У "Динамо" був хороший момент відігратися на 82-й хвилині, але тер Штеген впорався з ударом Віктора Циганкова, а добивання від Беньяміна Вербича вийшло невдалим.

 

 

03.11.2021

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