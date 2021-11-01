До демісії подало двоє віцепрем'єрів: "Слуга народу" анонсує ротації в уряді.

У понеділок двоє віцепрем'єр-міністрів із уряду Дениса Шмигаля подали до демісії – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Олексій Резніков

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

Тим часом, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтверив, що парламент готується розглянути низку кадрових питань цього пленарного тижня.

"На цьому тижні планується низка кадрових призначень, тому попросив би апарат зробити все, щоб всі необхідні документи були підготовлені вчасно", – заявив Стефанчук на засіданні погоджувальної ради, повідомляє видання LB.ua.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що кадрові питання розглядатимуть у середу.

"Я закликаю усіх колег розглянути у середу кадрові питання. Кадрових питань дійсно багато. Ми ризикуємо, що кадрові питання ми не пройдемо, то підвісимо ці питання призначень в уряді. А далі це вже зможемо зробити через тиждень", – зазначив він.

Згодом Арахамія повідомив журналістам, що Резнікова призначать міністром оборони, а його портфель у Міністерстві реінтеґрації підхопить Ірина Верещук.

"Зараз Міністерство оборони потребує дуже швидких змін. За погодженням з паном Тараном (міністр оборони Андрій Таран, – Z), враховуючи його стан здоров'я – а нам треба мати так званий турборежим в Міністерстві оборони, – треба було шукати досвідченого менеджера, який б міг очолити та здійснювати всі зміни. Фактично, пан Резніков довів свій професіоналізм, дипломатію та має гарну репутацію серед міжнародних партнерів… Тому ми і вирішили. В рамках цієї ротації ми делегували пані Верещук, бо серед нашої фракції до неї є довіра. Вона точно зможе цю роботу виконувати ефективно. Це таке рокірування", – розповів Арахамія.

Посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості довірять Павлові Рябікіну, теперішньому голові Державної митної служби України.

"Пан Рябікін з Митниці переходить до Міністерства стратегічної галузі. Без приставки віцепрем'єра, бо насправді під час роботи цього міністерства ми побачили, що ці функції з політики розвитку промисловості фактично обмежуються цим міністерством. Тому немає сенсу мати цю приставку. Що стосується митниці, то Кабмін визначає нового очільника митниці. Пан Рябікін переходить з митниці, бо він має гарні здобутки та менеджерський досвід керування авіагалуззю", – прокоментував Арахамія.

Голова фракції нагадав, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву на звільнення. "Розглядаємо питання першого заступника пана Юрія Стрільця. Але, враховуючи обмеження в часі, то в середу він не буде призначатися. Можливо, уряд його визначить тимчасовим виконувачем обов'язків", – зазначив голова фракції "Слуга народу".

Давид Арахамія також не відкидає звільнення першого віцепрем'єра Олексія Любченка. "Наскільки відомо, поки що він не написав заяви. Ми знаємо, що йдуть такі розмови. Якщо такі розмови дійдуть до логічного кінця, то ми будемо пропонувати пані Свириденко (заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, – Z) на посаду замість нього", – розповів Арахамія.