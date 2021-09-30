Міський голова Запоріжжя оголосив про відставку.

 

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про те, що йде у відставку.

 

 

Про це він оголосив по завершенні сесії Запорізької міської ради, передає УНІАН.

 

Зі слів Буряка, заяву про відставку він уже подав до секретаріату міськради.

 

Причиною своєї відставки мер назвав рекомендації лікарів. Він стверджує, що вже тричі потрапляв до лікарні з проблемами зі серцем і йому порадили покинути посаду.

 

"Проте я не йду з політики, залишаюсь зі своєю політичною силою та з Запоріжжям", – запевнив Буряк.

 

У серпні у Запорізькій міській раді пройшла серія обшуків у рамках кримінального провадження, порушеного за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

 

Влітку робота міської ради була заблокована півтора місяця через конфлікт довкола звільнення Буряком секретаря міської ради.

 

Буряк заявив, що влада міста перебуває під "безпрецедентним тиском, якого не було з часів Януковича".

 

29.09.2021

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