Помер колишній голова Києва Олександр Омельченко.

Колишній голова Києва Олександр Омельченко помер на 83-му році життя внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

Про це повідомив президент будівельної компанії "Ліко-Холдінг", колишній народний депутат Ігор Лисов.

18 листопада київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександра Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень, спричиненим вірусом SARS-CoV-2.

Омельченко очолював Київську міську державну адміністрацію з серпня 1996 року до 20 квітня 2006 року. Був народним депутатом після виборів 2007 року (фракція "Наша Україна"). Із червня 2014 року – депутат Київської міської ради.

Стабільно входив до п'ятірки лідерів у соціологічних опитуваннях, проведених серед киян на тему електоральних преференцій на місцевих виборах.