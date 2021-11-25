Помер колишній голова Києва Олександр Омельченко.

 

Колишній голова Києва Олександр Омельченко помер на 83-му році життя внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

 

 

Про це повідомив президент будівельної компанії "Ліко-Холдінг", колишній народний депутат Ігор Лисов.

 

18 листопада київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександра Омельченка госпіталізували зі значним ураженням легень, спричиненим вірусом SARS-CoV-2.

 

Омельченко очолював Київську міську державну адміністрацію з серпня 1996 року до 20 квітня 2006 року. Був народним депутатом після виборів 2007 року (фракція "Наша Україна"). Із червня 2014 року – депутат Київської міської ради.

 

Стабільно входив до п'ятірки лідерів у соціологічних опитуваннях, проведених серед киян на тему електоральних преференцій на місцевих виборах.

 

 

25.11.2021

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