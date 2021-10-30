МЗС України здивоване заявою польського дипломата про дискримінацію поляків.

Міністерство закордонних справ України висловило здивування заявою заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про дискримінацію поляків в Україні.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, передає УНІАН.

"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", – сказав Ніколенко.

Речник наголосив, що використання таких тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним.

"Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі", – наголосив Ніколенко.

"Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі та польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння й обопільну відкритість до конструктивного діалогу", – додав речник.

"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами та кроками сторін задля зміцнення партнерства України й Польщі у різних сферах", – зазначив Ніколенко.

28 жовтня, у Варшаві Шинковський заявив, що становище поляків в Україні погіршується.

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні дискримінуються за свободою віросповідання, доступом до освіти рідною мовою і свободою слова", – заявив Шинковський вель Сенк, виступаючи на засіданні парламентського комітету зі зв’язків з поляками за кордоном.

Він ствердив, що "польська мова у багатьох регіонах України популярніша за англійську", а проте "становище поляків в Україні змінюється у гірший бік через об’єктивні і суб’єктивні фактори", написав dziennik.pl.

Одним із факторів він назвав соціально-економічну ситуацію, яка спонукає громадян польського походження емігрувати. "Польські громади в Україні тануть з небезпечною швидкістю, особливо молодь", – зауважив Шинковський вель Сенк. Багато молоді, додав він, їде у Польщу, і там отримує "карту поляка", котра дає доступ до навчання і спонукає подавати документи на отримання громадянства.

Інша причина – коронавірус. Україна займає друге місце у світі за смертністю від коронавірусу, що зачіпає й польські громади.

Серед суб’єктивних причин дискримінації Шинковський вель Сенк вважає прославляння українцями історичних постатей, які були причетні до геноциду польської спільноти у Другу світову, й призупинення ексгумації польських жертв.

В України, продовжив дипломат, немає регламентованих відносин з Римом, а люди польського походження, як правило, сповідують римо-католицьку віру.

Шинковський вель Сенк зауважив, що ці проблеми порушувалися на високому дипломатичному рівні з МЗС України.