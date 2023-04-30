Влада Варшави відібрала в росіян школу при посольстві РФ у Польщі.

Оскільки росіяни відмовлялися віддати ключі, довелося виламувати ворота і двері.

Влада Варшави реквізувала на користь держави будівлі за адресою вулиця Келецька, 45 в польській столиці. Серед них була школа при російському посольстві у Польщі та будинок, де мешкали співробітники. Про це повідомило Polskie Radio24. Таким чином, як зазначив віцемер Варшави Томаш Братек (Tomasz Bratek), було виконано рішення Окружного суду у Варшаві, який зобов’язав Російську Федерацію передати це майно.

Братек розповів, що заходи з вилучення майна тривали з ранку до обіду суботи 29 квітня. «Нам довелося зі застосуванням сили проникнути на територію, де розташовані дві будівлі. Спочатку російська сторона відмовлялася відчиняти ворота та двері. Довелося викликати слюсаря, який за допомогою інструментів привів нас досередини. Також слюсар допоміг зірвати вхідні двері. Тоді російська сторона побачила, що ми не залишимо цю справу. Після перемовин росіяни в особі заступника посла вирішили передати нам ключі. При цьому ми узгодили порядок вибуття, а фактично передачі речей, що належать працівникам російського посольства, які будуть ними забрані», – додав віцемер.

Російське державне агентство «РИА Новости» опублікувало відео, як співробітники російського посольства вантажать речі під марш «Прощання слов'янки». До вечора у суботу росіяни полишили приміщення.

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв назвав дії польської влади «грубим порушенням Віденської конвенції» та «правовим свавіллям». За його словами, школа продовжить роботу в іншому приміщенні дипломатичної місії.

МЗС РФ пообіцяло вжити заходів у відповідь. «Розглядаємо ці чергові ворожі дії польської влади як кричуще порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. та чергове посягання на російську дипломатичну нерухомість у Польщі», – йдеться у заяві, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна (Łukasz Jasina) заявив, що російський посол має право заявити протест. «Я поки не знаю, зробив він це чи ні, ми чекаємо на це. Наша думка, підтверджена судами, полягає в тому, що ця власність належить польській державі і була незаконно зайнята Росією», – сказав він.

Віцепрезидент Варшави Томаш Братек нагадав про історію будинку на вулиці Келецькій, 45: «1936 року його придбав (відомий польський співак і актор) Ян Кєпура (Jan Kiepura). Після війни комуністи згідно з варшавським декретом заволоділи будівлею, а також усією нерухомістю у Варшаві. У 1953 році Міністерство національної оборони безкоштовно передало будівлю в безстрокове користування радянському посольству у Варшаві. У 2010 році місто розірвало договір з російською стороною, а з 2011 року веде судовий процес щодо отримання відповідного виконавчого документа».

У березні 2022 року, невдовзі після російського широкомасштабного вторгнення в Україну, Міністерство закордонних справ Польщі ініціювало процес вилучення двох об'єктів нерухомості у Варшаві, які перебувають у володінні Росії, але не використовувалися для дипломатичних та консульських цілей.