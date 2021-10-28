"Право на самозахист": Кулеба закликав Німеччину врахувати контекст вильоту "Байрактара".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: Україна не має сумнівів у тому, що Німеччина залишається принциповим прихильником мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас офіційний Київ закликав Берлін враховувати право України на самозахист.

Про це Кулеба сказав на прес-конференції за результатами переговорів з головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом, коментуючи критику використання безпілотників "Байрактар" на Донбасі, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми спілкуємося з нашими німецькими колегами, ми не маємо сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави, ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації, і лише тоді вони є об'єктивними і дозволяють аудиторії цих оцінок правильно сприйняти ситуацію", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна нічого не порушувала, застосувавши безпілотник. "Ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю і з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист", - пояснив міністр.

"На місці партнерів я був би насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися, - набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями. Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна вперше застосувала розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар" на Донбасі.

Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, 26 жовтня батарея російських гаубиць здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один із них загинув. Україна невідкладно висловила вимогу щодо припинення вогню і надіслала ноту дипломатичними каналами – втім окупанти не реагували. Відтак головнокомандувач Збройних сил України дав наказ здійснити удар безпілотником Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну російську гармату.

У Німеччині висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні апарати.

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактар»", – заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе.

Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить "мінським угодам", під якими підписалися Росія й Україна. До того ж, додала дипломат, "дрони використовують усі сторони, хоча "мінські угоди" дозволяють це виключно місії ОБСЄ".