«Газпром» планує дати газ Європі щойно після 8 листопада.

До цього часу російський газовий велетень заповнятиме газосховища на території Росії.

Російський державний концерн «Газпром» має намір зайнятися запомповуванням газу до підземних сховищ Європи щойно після восьмого листопада. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з питань освоєння ресурсного потенціалу півострова Ямал у середу, 27 жовтня.

«Після закачування газу до російських підземних сховищ "Газпрому" необхідно розпочати планову роботу щодо підвищення обсягу газу в європейських ПСГ, у тому числі в Австрії та Німеччині», – процитувало слова російського лідера інформаційне агентство Interfax. За словами Путіна, це має допомогти російській компанії виконувати контрактні зобов'язання перед європейськими споживачами і створити «сприятливішу ситуацію на енергетичному ринку Європи вцілому».

Тим часом голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що компанія планує досягти цільових обсягів запомповування газу до підземних сховищ Росії – 72,6 млрд кубометрів – вже до першого листопада, а повністю закінчити процедуру заповнення до восьмого листопада.

«Щойно завершимо запомповування газу в ПСГ Російської Федерації, почнемо закачування нашого, газпромівського, газу в ПСГ Європи», – пообіцяв Міллер Путіну. Він визнав, що наразі обсяг російського газу в європейських підземних сховищах є «незначним» і становить менше за 190 мільйонів кубометрів газу.

Голова «Газпрому» зазначив: «Запомповування цьогоріч велося в дуже жорсткому режимі, попередня зима була холодною, весна була затяжною, і "Газпром" встановив рекорд за обсягом відбору зі своїх підземних сховищ у Російській Федерації за всю історію. Ми відібрали 60 млрд. куб м газу, тому і влітку, і у вересні, і в жовтні ми вели запомповування в наші ПСГ, і режим роботи був дуже жорсткий».

Міллер також зазначив, що і Європа поставила рекорд з відбору газу зі своїх ПСГ – 66 млрд куб. м. «На відміну від нас на сьогодні вони суттєво відстають від того рівня, який був у них за останні п'ять років», – зазначив він.

Європейські експерти, ЗМІ та політики неодноразово висловлювали підозру, що «Газпром» цілеспрямовано сприяв виникненню дефіциту на європейському ринку газу, щоб змусити Німеччину та Європейську Унію швидше видати дозвіл на експлуатацію одразу двох ниток добудованого на початку вересня газогону «Північний потік-2». А для цього потрібно вивести проєкт з-під дії антимонопольних законів ЄУ.