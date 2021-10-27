Трьох співробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземця-"айтівця".

 

Державне бюро розслідувань підозрює двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу СБУ у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.

 

 

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

 

Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього 200 тисяч доларів США.

 

Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за вчинення злочину на території вказаної держави. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували.

 

"До того ж, вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно", – йдеться у повідомленні.

 

Затриманий не мав необхідної суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквіваленті становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

 

На підставі ухвал слідчих суддів у серпні 2021 року цих співробітників СБУ відсторонили від посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

 

Одному з підозрюваних Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою через систематичне порушення покладених на нього процесуальних зобов'язань.

 

Усім співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежу, вимагання та перевищення влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України).

 

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

 

27.10.2021

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