До "червоної зони" внесли сім областей – зокрема Львівську та Франківську.

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в середу встановила з 30 жовтня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19 іще в семи областях України.

 

 

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

 

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", – написав Немчінов у своєму Telegram-каналі в середу.

 

Як зазначається в повідомленні, "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які впроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення, поінформував Немчінов.

 

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Нагадаємо, Держкомісія з ТЕБ та НС встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області з 15 жовтня, з 18 жовтня – також на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, з 23 жовтня – у Сумській області, з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській.

 

Таким чином, 30 жовтня кількість областей із "червоним" рівнем епіднебезпеки досягне 15.

 

 

 

 

 

27.10.2021

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