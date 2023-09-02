У Ряшеві продовжується спалах легіонельозу: 18 летальних випадків.

У польському місті Ряшів поблизу кордону з Україною стався спалах легіонельозу – або, як його ще називають, "хвороби легіонерів". На 1 вересня виявили вже понад 150 випадків, із них 18 – летальні.

Як пише видання RFI, загалом у Польщі випадки легіонельозу фіксували у трьох воєводствах – Підкарпатському, до якого входить місто Ряшів з максимальною кількістю хворих, Люблінському та Малопольському. Усі вони поблизу кордону з Україною. Від самого початку інфікування людей у Польщі місцева влада припускала, що бактерія легіонельозу ширилася через систему водопостачання. Не останню роль зіграла спекотна погода.

31 серпня санітарна інспекція Підкарпатського воєводства оприлюднила результати санітарного дослідження води. Із 10 проб холодної води та 9 гарячої підтвердили, що бактерії є у великій кількості лише у гарячій воді у трьох зразках. Влада каже, що захворювання йде на спад. Однак відкритим залишається питання джерела інфекції. Зараз проводиться епідеміологічне розслідування. Навіть припускали, що зараження води могло бути диверсією Росії, оскільки випадки фіксували у містах, через які постачається допомога Україні від західних союзників.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко запевнила, що в разі спалаху хвороби на Львівщині місцеві лікарні готові до лікування пацієнтів з підтвердженим легіонельозом. Щодо самих досліджень, які виявляють у людей бактерію легіонеллу, то такі тести в Україні проводять акредитовані лабораторії, в тому числі у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Медики закликають мешканців дбати про гігієну рук, уникати контакту з людьми, у яких помітні ознаки інфекційної патології, тобто дотримуватися соціальної дистанції на відстані 1 м, берегти себе та бути здоровими.