Відійшов у вічність знаменитий художник Олександр Ройтбурд.

 

Сьогодні, 8 серпня, пішов з життя український художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Про це повідомив гендиректор фонду Одеської опери Євген Лавренчук на своїй facebook-сторінці.

 

 

Митець помер на 60-му році життя після тривалої хвороби.

 

Відомо, що в останні роки Олександр Ройтбурд хворів. В останньому інтерв’ю «Обозрєватєлю» митець розповів, що погано спить і ходить. З фото видно, що він сильно схуд та змінився зовнішньо. Журналіст та нардеп Микола Княжицький написав у соцмережі, що Ройтбурд страждав на онкологічну хворобу.

 

 

Зазначимо, захоплення живописом у Ройтбурда виявилося дуже рано, хоча сам художник з цього приводу жартував: «Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу». З учителями теж пощастило: перші уроки малювання йому давав легендарний одеський художник Олег Соколов (1919–1990), викладачем в інституті був останній із «бойчукістів» Микола Павлюк (1901–1980); пізніше відбулося знайомство з одеським художником Юрієм Єгоровим (1926–2008).

 

Олександр Анатолійович – не лише один із основних художників «української нової хвилі», а й багато в чому її творець. Успіх до митця прийшов одразу. Вже на Республіканській молодіжній виставці 1987 року у Києві, з якої і почалася «перебудова» в українському мистецтві, 26-річний Ройтбурд став однією з «зірок».

 

 

Твори Ройтбурда найбільш повно серед художників його покоління вписуються в постмодерністську модель мистецтва з її захопленням цитатами, вільним еклектизмом, поєднанням "високого" і "низького", класичного і популярного. Але важливе й інше – вони втягують в її коло і місцеві, регіональні проблеми.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ.

 

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. У 1983-му закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

З 1993 року до 2001-го був співзасновником і президентом асоціації «Нове мистецтво» в Одесі.

Очолював правління Центру сучасного мистецтва Сороса у 19971999 роках, був регіональним координатором фестивалю «Культурні герої».

З 2002 року був директором Галереї Гельмана у Києві.

Наприкінці 2017-го виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. І це стало початком великих баталій з місцевою владою, яка кілька разів намагалася звільнити його. Крапку в цій історії у червні 2021 року поставив Верховний Суд. Колегія Першої судової палати Касаційного цивільного суду задовольнила касаційну скаргу Олександра Ройтбурда і скасувала постанову Одеського апеляційного суду про законність звільнення його з посади.

Олександр Ройтбурд був учасником більш ніж 100 виставок і мистецьких проєктів.

 

Сьогодні твори художника зберігаються в Одеському художньому музеї, PinchukArtCentre в Києві, у Третьяковській галереї у Москві, музеї сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, DUMA (художньому музеї університету Дьюк в Дерхемі, США) та приватних колекціях. У 2009 році картина Ройтбурда з серії «Прощавай, Караваджо!» була куплена на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за рекордну на той час для українського живопису суму – 97 тисяч доларів.

 

Фото pravda.com, day.kyiv.ua

08.08.2021

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