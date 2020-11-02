Помер голова львівського осередку Спілки художників Олег Микита.

 

У понеділок, 4 листопада, помер художник та голова Львівської обласної спілки художників Олег Микита. Про це повідомила Вікторія Сипняк на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://photo-lviv.in.ua

 

«З сумом повідомляємо, що сьогодні помер голова львівського відділення спілки художників Олег Микита», –  написала Сипняк.

 

Олег Микита, якому був 71 рік, помер внаслідок коронавірусної хвороби.

 

Фото www.facebook.com/sypnyak

 

«Він лежав у лікарні швидкої допомоги, готувався до виписки, але його не стало», – уточнила Вікторія Сипняк у коментарі виданню «Твоє місто».

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Олег Теодорович Микита народився 1949 року у с. Чишки Пустомитівського району. Був художником-оформлювачем, громадсько-культурним діячем. У 1975 році закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Відтоді працював художником-проєктантом. Основні напрямки його роботи – художнє проектування, дизайн середовища, малі архітектурні форми. Член Національної спілки художників України з 1985, з 2003 року очолював львівську організацію Спілки художників. Чимало творчих робіт у 1990–2000-х роках виконував на громадських засадах.

 

Олег Микита був делегатом І-го (1989 р.) та ІІ-го (1990 р.) з’їздів НРУ в Києві, депутатом І-го скликання Львівської міськради (1991р. ). У 1996-2008 роках очолював обласний осередок Федерації тенісу України.

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