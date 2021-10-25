Міненерго визнало нестачу вугілля на складах – але система працює стабільно.

Міністерство енергетики України повідомило, що об'єднана енергосистема України працює стабільно, незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міненерго.

"Міненерго у серпні оновило графік накопичення вугілля у бік збільшення планових показників, виходячи з найкритичнішого сценарію, що включає запуск «Північного потоку-2» і дуже низьку температуру взимку. Незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, Об’єднана енергетична система України працює стабільно. Базовою генерацією є атомна, АЕС виробляють понад половину всієї електроенергії в державі рівним графіком. Маневрування системи відбувається за рахунок теплової та гідрогенерації, потужності яких зараз достатньо для сталої роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", станом на вечір 25 жовтня у простої через відсутність палива перебувають 13 енергоблоків ТЕС ПАТ "Центренерго", працюють лише по одному на кожній із трьох ТЕС генкомпанії: Вуглегірській, Зміївській та Трипільській загальною потужністю приблизно 650 МВт, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

З цієї причини повністю зупинилася Слов'янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго".

Водночас через відсутність вугілля не працюють три блоки ТЕС "ДТЕК Енерго": один на Криворізькій ТЕС і два на Запорізькій ТЕС. Загалом у роботі майже 30 блоків компанії, включаючи вісім блоків Бурштинської ТЕС.

Що ж до АЕС, то в роботі перебувають 11 із 15 атомних енергоблоків: три блоки Рівненської АЕС, чотири – Запорізької АЕС і по два – на Южно-Українській та Хмельницькій АЕС. Загальна потужність – понад 10 ГВт.

Згідно з даними Міненерго, на ранок 25 жовтня запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ становили 701,3 тис. тонн, що майже на 52 тис. тонн менше, ніж тижнем раніше (на ранок 18 жовтня – 752,9 тис. тонн). Згідно з графіком накопичення, вугілля має бути станом на зазначену дату 2,97 млн тонн.

Міністр енергетики Герман Галущенко декількома днями раніше заявив, що відповідальність за дотримання затвердженого Міністерством енергетики графіка накопичення вугілля несуть генерувальні компанії.

Міністр енергетики на початку цього місяця зазначав, що в жовтні 2021 року – березні 2022 року очікується витрата вугілля енергетичних марок на рівні 15,3 млн тонн, з яких український видобуток становитиме приблизно 9 млн тонн, а вже законтрактовані обсяги імпорту – приблизно 4 млн тонн. Отже, Україна має додатково законтрактувати ще приблизно 2-2,5 млн тонн енерговугілля.

ПАТ "Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні, п'ять – газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

"Донбасенерго" об'єднує Старобешівську (з 2014 року розташована на окупованій території) та Слов'янську ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, зокрема потужність СлТЕС становить 880 МВт.

"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля в структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Встановлена електрична потужність теплової генерації в складі "Східенерго", "Дніпроенерго" та "Західенерго" - 13,527 ГВт (загалом вісім ТЕС).