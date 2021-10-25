У Франківську відкрили громадську сортувальну станцію.

В Івано-Франківську на території інноваційного центру «Промприлад. Реновація» відкрили громадську сортувальну станцію «RE:space». Щосуботи станція прийматиме 15 видів відходів, які можна використовувати вторинно, розповів ініціатор проєкту, голова громадської організації «Нуль відходів Івано-Франківськ» Михайло Веклин.

«Ми протягом двох років займаємося цією ініціативою, але працювали з юридичними особами й збирали на території Промприладу відходи. Однак надійшов запит від громади, що потрібно і їм надати таку можливість. Ми не платимо іванофранківцям за вторинну сировину. Ми тільки приймаємо відходи та віддаємо на переробку. Але для наших відвідувачів проводитимуть безкоштовні майстер-класи, різноманітні екоосвітні заходи», – розповів Михайло Веклин.

Від юридичних осіб сортувальна станція «RE:space» збирає до 700 кг відходів щомісяця. Тим часом від городян за дві перші «тестові» суботи, за інформацією керівника проєкту, на станції отримали близько 2 куб м вторинної сировини – й очікують, що ці об’єми надалі зростатимуть.

Cортувальна станція наразі працюватиме щосуботи з 11:00 до 17:00. Приймають тут 15 видів відходів, серед яких – пет-пляшка; плівка, яка тягнеться; контейнери з-під миючих засобів; папір трьох видів, скло двох кольорів; тетра-пак; паперові стаканчики. Для кожного виду відходів є окремий маркований контейнер. Якщо людина вагається, чи можна здавати певний вид вторсировини, консультант на станції допоможе це з’ясувати.

У планах розвитку – розширення позицій для збору відходів на переробку, а з ростом попиту – збільшення кількості робочих днів.

«З часом ми хочемо зробити автоматизовану сортувальню, щоб відвідувачі самі розсортовували і безконтрольно використовували цей простір. Також ми будемо об’єднувати громадські організації, хочемо створити для них майданчик, аби вони командно розв'язували проблему, як містяни поводяться з твердими побутовими відходами», – зазначив Михайло Веклин.

За його словами, доходи від діяльності сортувальної станції скеровуватимуть у тому числі і на розвиток «RE:space» як освітнього простору для екоактивістів.

«Це буде простір не лише громадської сортувальної станції. На цій території відбуватимуться різноманітні екоподії, безкоштовні для відвідувачів, лабораторія ресайклінгу, в якій ми перероблятимемо вторинну сировину на творчі вироби – наприклад, екосумки. Ще хочемо зробити коворкінг для громадських організацій, які зможуть тут працювати і вирішувати проблеми, пов’язані з екологією», – зазначив Веклин.

Зазначимо, створення сортувальної станції «RE:space» реалізовують у межах конкурсу соціальних ідей на Івано-Франківщині. Проєкт співфінансують Європейський Союз та Британська рада в Україні.

Додамо, сортувальна станція «RE:space» – друга в Івано-Франківську. Досі люди могли принести відходи для сортування на станцію ГО «SortSmart», котра у будні дні працює у приміщенні на вул. Січових Стрільців, 46 А. Тут збирають скло, папір, картон, пластик та металеві бляшанки.

Фото facebook.com/RElaboratory, suspilne.media