Туреччина оголосила персонами non grata амбасадорів десятьох західних країн.

Це стало реакцією Анкари на заклик дипломатів звільнити турецького філантропа Османа Кавалу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан дав доручення Міністерству закордонних справ оголосити персонами non grata амбасадорів десяти західних країн, які зробили заяву з приводу судового процесу над правозахисником Османом Кавалою. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu.

«Я дав необхідні розпорядження нашому міністрові закордонних справ і сказав, що потрібно зробити: ці десять амбасадорів повинні бути негайно оголошені персонами non grata, розберися з цим негайно», – наводить аґенція слова Ердоґана. Напередодні він розкритикував амбасадорів США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії та Нової Зеландії, заявивши, що вони втручаються в судові справи країни.

Голови дипмісій десяти названих держав на початку поточного тижня виступили зі спільним зверненням, в якому закликали Туреччину звільнити Османа Кавалу, який вже чотири роки перебуває у в'язниці без обвинувального вироку. Вони зразу ж були викликані до МЗС Туреччини. Анкара охарактеризувала незвичайне для дипломатичної практики звернення як «неприйнятне».

64-річний Осман Кавала – турецький бізнесмен, філантроп і правозахисник, який фінансував багато культурних та правозахисних проєктів в своїй країні і брав участь в їхній роботі. Він працював, зокрема, над примиренням турецького більшості з вірменською і курдською меншинами Туреччини.

Спочатку правозахисник був заарештований за звинуваченням у фінансуванні та організації антиурядових протестів у стамбульському парку Ґезі в 2013 році. У лютому 2020 року суд виправдав його за цим звинуваченням. У той же день прокуратура видала новий ордер на його арешт, заявивши про його можливу участь у спробі державного перевороту в Туреччині і повалення Ердоґана в липні 2016 року, а також в шпигунській діяльності.

У січні 2021 року апеляційний суд скасував перший виправдувальний вирок. Якщо тепер Осман Кавала буде засуджений за звинуваченням у шпигунстві, йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання у справі Кавали призначено на 26 листопада.