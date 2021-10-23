У суботу на Донбасі поранили двох військовослужбовців.

У суботу на Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів з боку контрольваних Росією збройних формувань.

Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угрупування "Схід".

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення", – поінформували у штабі.

Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу.

Штаб запевняє, що українські військовики контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.