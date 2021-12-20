Двоє українських військовиків отримали поранення на Донбасі.

Двоє українських військовиків отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі.

Про це у понеділок повідомляє пресова служба ООС.

“З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, причім одного разу – із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння.