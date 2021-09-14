На Донбасі загинув воїн із Львівщини – командир відділення Дем'ян Данилів.

 

Упродовж минулої доби, 13 вересня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксували дванадцять порушень режиму припинення вогню. Один український військовик загинув. Як повідомила Львівська обласна рада, воїн був із Львівщини – Дем'ян Данилів.

 

 

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

 

Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

 

Неподалік від Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 120 калібру.

 

У напрямку Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

 

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників із ручних протитанкових гранатометів.

 

Неподалік від Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

 

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

 

Неподалік від Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

 

У напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

 

“В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, – повідомили у штабі.

 

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

 

UPD. Львівська обласна рада повідомила: від ворожої кулі на сході загинув старший солдат Данилів Дем'ян Петрович, який народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники недалеко від Миколаєва.

 

Дем'ян Данилів обороняв українські позиції у Новоайдарському районі на Луганщині. Був командиром механізованого відділення. Загинув внаслідок кульового поранення.

 

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