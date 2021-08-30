На Донеччині поранили десятьох українських військовиків минулої доби.

За суботу в районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією загонів, зокрема, 17 обстрілів. Поранення і травмування отримали 10 військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомив пресовий центр штабу ООС у неділю.

Неподалік від Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська вчинили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет. Під час обстрілу пошкодили приватне домоволодіння – вже вдруге протягом тижня.

Неподалік від Луганського вчиняли обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

“В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників – задовільний”, – ідеться у повідомленні.

Видання "Новинарня" інформує, що в Авдіївці бойовики обстріляли станцію обслуговування, на котрій ремонтують військову техніку. Вона розташована у середмісті.

Пресофіцерка Тетяна Заріцька підтвердила, що російські окупанти цілили саме по СТО.

"Незаконні збройні формування почали обстріл саме по цьому місцю. Стріляли з мінометів калібру 120 мм та РПГ. Приблизно 20 мін випустили. Хочеться зауважити, що з боку ЗСУ не було жодних дій, які провокували б їхні дії чи створювали умови для такої агресії з боку ворога. Важко сказати, яку ціль переслідував ворог, але слід чітко зауважити, що він не дотримується жодних домовленостей із припинення вогню", – прокоментувала вона.