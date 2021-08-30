На Донеччині поранили десятьох українських військовиків минулої доби.

 

За суботу в районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією загонів, зокрема, 17 обстрілів. Поранення і травмування отримали 10 військовослужбовців Збройних Сил України.

 

 

Про це повідомив пресовий центр штабу ООС у неділю.

 

Неподалік від Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

 

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська вчинили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

 

Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

 

У районі Водяного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

 

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет. Під час обстрілу пошкодили приватне домоволодіння – вже вдруге протягом тижня.

 

Неподалік від Луганського вчиняли обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

 

Поблизу Невельського ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

 

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

 

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

 

“В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників – задовільний”, – ідеться у повідомленні.

 

Видання "Новинарня" інформує, що в Авдіївці бойовики обстріляли станцію обслуговування, на котрій ремонтують військову техніку. Вона розташована у середмісті.

 

 

Пресофіцерка Тетяна Заріцька підтвердила, що російські окупанти цілили саме по СТО.

 

"Незаконні збройні формування почали обстріл саме по цьому місцю. Стріляли з мінометів калібру 120 мм та РПГ. Приблизно 20 мін випустили. Хочеться зауважити, що з боку ЗСУ не було жодних дій, які провокували б їхні дії чи створювали умови для такої агресії з боку ворога. Важко сказати, яку ціль переслідував ворог, але слід чітко зауважити, що він не дотримується жодних домовленостей із припинення вогню", – прокоментувала вона.

 

29.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21 | | Штука
ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я
Іван Монолатій
Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.
27.08.21 | | Галичина
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів. 
26.08.21 | | Штука
Трохи чеської крові
Тарас Прохасько
Тешинська земля за Австрії була чимось подібна на Галичину. Лиш мала більше сил для того, щоби її мешканці вважали себе передовсім сілезцями...
26.08.21 | | Дискурси
Еволюція: чоловіки як вимушені жертви
Чоловіки спрощують процес усунення шкідливих мутацій.
26.08.21 | | Наука
Згас двигун ролінгів... Чарлі Воттс (1941-2021)
Ярек Шубрихт і Лукаш Камінський
Без Чарлі Воттса харизма і творча енергія ролінгів ніц не варта. Це він запускав цю машину в рух. 24 серпня 2021 р. цей двигун замовк назавше.
26.08.21 | | Дискурси
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21 | | У світі
«Один народ», або Дещо про таємниці української душі
Микола Рябчук
Ми не завершимо революцію, поки не визволимося з московської матриці
25.08.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.