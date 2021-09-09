На Донбасі важко поранили українського воїна. Напередодні поранили шістьох.

Контрольовані Росією бойові загони від початку доби 9 вересня дев’ять разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Внаслідок ворожого обстрілу один український боєць зазнав важких поранень.

Про це повідомила пресова служба штабу ООС.

"Від початку цієї доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий", – йдеться у повідомленні.

Підкреслюють, що на обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Водночас, стан шістьох військовослужбовців – п’ятьох чоловіків і жінки, поранених напередодні біля Кряківки на Луганщині, задовільний. Загрози їхньому життю немає, повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

"Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєверодонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п’ятьох хлопців та однієї дівчини саме до шпиталю в Харкові. Всі шестеро перебувають у задовільному стані і жодних загроз життю немає", – цитує інформаційна аґенція "Укрінформ".

Військовиків доправили до Харкова наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму (ушкодження внутрішнього вуха, спричинене вибуховою хвилею), при якій транспортування вертольотом не рекомендують. "Двоє пацієнтів мають вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму. Інші госпіталізовані з акубаротравмою", – зазначили у шпиталі.

Редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Facebook, що до нього надходить інформація про те, що за добу вздовж лінії розмежування зазнали поранень, бойових травм і контузій від восьми до десяти військовиків.

"Різко загострюється становище на фронті", – зазначив Бутусов.