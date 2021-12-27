Адмінкорпус заводу «Львівприлад» перетворять на житловий комплекс.

Адміністративний корпус колишнього заводу «Львівприлад» на вул. Сахарова реконструюють під комплекс під комплекс з офісами, магазинами та житлом на верхніх поверхах. Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 24 грудня затвердив зміни містобудівної документацію для забудовника.

Земельна ділянка площею 0,2 га на вул. Сахарова, 39, де розташований адміністративний корпус колишнього заводу «Львівприлад» належить ТзОВ «Ламінат Сервіс».

У червні 2018 року вона отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію цієї будівлі в адміністративно-виробничий комплекс. Проте впродовж трьох років робіт не проводили.

У вересні 2021 року депутати Львівської міськради змінили цільове призначення цієї діялнки. Згідно з планом зонування Франківського району, вона у зоні Г-2, де допустиме будівництво житлових приміщень на верхніх поверхах будинків.

На засіданні у п'ятницю, 24 грудня, виконком Львівської міськради вніс зміни у містобудівні умови і обмеження і дозволив реконструкцію будівлі на вул. Сахарова з влаштуванням на верхніх поверхах 37 квартир. На перших поверхах будуть офіси та магазини. Під час розгляду цього питання головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що забудовник має зберегти існуючі офіси та конференц-зал у будівлі. Також передбачене влаштування підземного паркінгу на 71 місце.

У майбутньому будинок колишнього заводу «Львівприлад» поєднає у собі естетику промислової споруди з сучасними умовами, зазначають проєктанти.

«Один із основних пріоритетів – зберегти будівлю колишнього заводу. І нова компанія-співвласник має намір це зробити – провести ревіталізацію і дати споруді друге життя, інтегруючи її у місто», – прокоментувала головна архітекторка компанії «Зелемінь» Наталія Зінчук.

За даними YouControl, компанія «Ламінат Сервіс» належить бізнесмену Віталію Креховецькому, а засновником компанії є британська «Компанія Іімей Інвестментс Лімітед». Він також є співвласником бару «Кілішкова» (ТОВ «Кілішкова») на площі Ринок, 16 у Львові. Віталій Креховецький володіє 77%-часткою ТОВ «Агенція нерухомості І-Ремакс-Лв», йому повністю належить тернопільське ТОВ «Дизайн-Проект».

На засіданні виконкому міський голова Андрій Садовий озвучив прізвище депутата міськради Назарія Бербеки як власника майбутнього житлового комплексу. До речі, улітку 202 року він став співвласником інформагенції «Дивись.Інфо».

Як відомо, що на місці інших корпусів заводу «Львівприлад» збудували бізнескампус інноваційного парку LvivTech.City. Власником проєкту LvivTech.City є відомий київський девелопер Василь Хмельницький.

Фото tvoemisto.tv