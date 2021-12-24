Депутати Львівської міськради підтримали будівництво у Брюховицькому лісі.

Депутати Львівської міськради дозволили дачному кооперативу «Патріот-1» отримати 5,3 га землі на залісненій вул. Замарстинівській. «За» відповідну ухвалу напередодні проголосував 41 депутат.

Погодження проєкту землеустрою обслуговуючому кооперативу «Патріот-1» земельних ділянок площею 5,1 га та 0,2 га під під’їзні дороги на вул. Замарстинівській, необхідні для здійснення майбутнього житлового будівництва на території колишнього військового містечка №230 у Брюховицькому лісі, кілька разів переносили. Наприкінці року АТОвці влаштували пікет, привертаючи увагу депутатів до цього питання.

«За» передачу в оренду згадуваних ділянок кооперативу на п’ять років 23 грудня проголосував 41 депутат. Практично всі представники «Європейської солідарності», яка є найбільшою фракцією, підтримали це питання, до них приєдналися депутати «Варти», ВО «Свобода» та кілька депутатів «Самопомочі». Більшість депутатів «Самопомочі» і «Голосу» утрималися.

Дискусійність питання полягає зокрема в тому, що розроблений детальний план території передбачає будівництво на згадуваній території дачних будинків на один-два поверхи з мансардою. Проте представники кооперативу «Патріот-1», який складається з учасників АТО, уже відкрито заявляли у коментарях медіа, що мають домовленості із забудовником про багатоквартирне житлове будівництво.

Зазначимо, що «будуватися» у Брюховицькому лісі планують учасники двох кооперативів: «Патріот-1» та «Патріот-3», загалом 162 учасники АТО отримали ділянки по 7 соток.

Проте щоби збудувати тут житловий квартал, треба вирубати ліс, який мешканці громади вважають «легенями Львова».

Це викликало обурення серед місцевих жителів ще на етапі виділення ділянок під дачі АТОвцям.

143 отримали її за розпорядженням тодішнього голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки у 2017 році. Зі створенням об’єднаної територіальної громади виділення ділянок під дачі ще 23 АТОвцям перейшло в компетенцію ЛМР.

З іншого боку, у межах МТГ, а саме 7 жовтня, зареєстрували електронну петицію з вимогою недопустити вирубки частини брюховицького лісу під житлову забудову. Ініціатива львів’янки Катерини Сербін зібрала 524 голоси, відтак має бути розглянута депутатами Львівської міськради.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, дачний кооператив «Патріот-1» існує з 2018 року і зареєстрований у Львові на вул. Грушевського, 16. Серед його засновників – Костянтин Дерюгін, Сергій Лейченков та Степан Скрип.

Загалом у реєстрі вказано три дачні та житлові кооперативи «Патріот – 1, 2, 3», які зареєстровані за однією і тією ж адресою – вул. Грушевського, 16. Серед засновників цих організацій є член Української спілки учасників АТО Олег Дудок, Андрій Різничок, голова ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків та Марія Ференц-Гута.

Фото zahid.espreso.tv, zaxid.net, lvivrada.gov.ua, tvoemisto.tv