Литва попросила НАТО про підтримку в сфері ППО.

Прохання пролунало після інцидентів із російськими дронами, які залетіли на литовську територію.

 

 

Литва звернулася до керівництва Північноатлантичного Альянсу з проханням допомогти зміцнити її протиповітряну оборону. Прохання пролунало після того, як з'ясувалося, що минулого місяця два російські ударні безпілотники залетіли на її територію з Білорусі. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс (Kęstutis Budrys) заявив у середу, шостого серпня, що він зв’язався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити «реґіональну безпеку та нещодавні інциденти з безпілотниками у Литві». У цій розмові сторони «погодилися з необхідністю негайних кроків щодо зміцнення можливостей протиповітряної оборони на флангах НАТО», – написав Будріс у повідомленні на платформі X.

 

Раніше цього тижня Литва заявила, що 28 липня на територію країни влетів російський безпілотник. Міністерка оборони Довіле Шакаліне (Dovile Sakaliene) заявила, що дрон, швидше за все, був скерований Росією у бік Києва, але був дезорієнтований оборонними засобами України і залетів на територію Литви.

 

За словами генеральної прокурорки країни Ніди Грунськіне (Nida Grunskiene), безпілотник, який був знайдений на військовому полігоні через кілька днів, був оснащений вибухівкою. Литовські військовики ідентифікували його як російський безпілотник «Герань-2», який зазвичай використовується як приманка під час повітряних ударів Москви по Україні.

07.08.2025

