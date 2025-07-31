Прем'єр Литви подав до демісії.

Тепер Соціал-демократична партія має обрати нового голову, який скоріш за все й стане новим прем’єром.

 

 

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив у четвер, 31 липня, що прем'єр-міністр Ґінтаутас Палуцкас (Gintautas Paluckas) заявив про намір подати до демісії. «Ґінтаутас Палуцкас зателефонував мені зранку та повідомив про свою відставку», – розповів Науседа в розмові з журналістами. Палуцкас також полишив посаду голови Соціал-демократичної партії Литви. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Згідно з конституцією Литви, разом з прем'єром у відставку йде і весь уряд. Утім президент може доручити голові уряду й всім міністрам тимчасово виконувати обов'язки до формування нового кабінету.

 

Президент наразі відмовився називати кандидатуру наступного прем’єра. Він пояснив, що тепер партія, яка виграла вибори і має більшість у парламенті, розпочне переговори щодо формування коаліції.  «Звичайно, тепер відбуватимуться консультації. Нічого принципово не змінюється – тобто Соціал-демократична партія, яка перемогла на останніх виборах до Сейму і має більшість у Сеймі, розпочне консультації щодо формування можливих коаліцій», – додав він.

 

Проблеми у Палуцкаса виникли після розслідування щодо компанії Dankora, заснованої його родичкою Вірґінією Палуцкене. Dankora отримала 200 тисяч євро у вигляді пільгового кредиту за програмою розвитку зарядної інфраструктури для електромобілів у селі Друкяй та закупила обладнання у фірми Garnis, 49% акцій якої належать самому Палуцкасу. Це сталося, коли Палуцкас уже обіймав посаду прем'єр-міністра.

 

24 липня Науседа дав Палуцкасу два тижні, щоб той подумав про продовження своєї роботи на посаді керівника уряду. «Я дав йому час на обмірковування, щоб людина оцінила всі обставини. Я думаю, він ухвалив єдино правильне рішення, скористався можливістю. Я вітаю це рішення. Так я йому і сказав», – зауважив Науседа.

 

31.07.2025

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