Литва планує модернізувати Сувальський коридор, підвищивши його безпеку.

Ця дорога вважається однією з найбільш вразливих точок НАТО.

 

 

Литва проводить роботи з посилення безпеки Сувальського коридору, зважаючи на загрозу російської інвазії. Про це повідомляє Polskie Radio24. Вільнюс у співпраці з Варшавою планують модернізувати трасу Вільнюс–Авґустів, яка є частиною коридору, до стандартів подвійного призначення – тобто як для цивільних, так і для військових потреб.

 

«Це просто ще одна з можливостей забезпечити кращу матеріально-технічну базу в разі потреби», – розповів заступник міністра оборони Литви Томас Ґодляускас (Tomas Godliauskas).

 

Окрім покращення мобільності, проєкт, який буде реалізовано у Сувальському регіоні, також спрямований на зміцнення кордонів. «Особливо в Сувальському районі говорять про нові заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю і Білоруссю. Обговорюються рішення, які обмежать рух на цих прикордонних переходах. Розглядаються додаткові дорожні блокпости та цементні загородження», – зазначив Годляускас.

 

Він додав, що пріоритетом є забезпечення вільного пересування військ і товарів. «Ми будемо інвестувати в ділянку до литовського кордону і проситимемо Польщу модернізувати свою сторону Авґустівської траси, щоб вона відповідала стандартам військової мобільності», – сказав Ґодляускас.

 

Весь проєкт передбачає реконструкцію 113 кілометрів доріг та оновлення восьми мостів. Роботи мають бути завершені до 2028 року. Заступник міністра оборони Литви наголосив, що Литва, Польща та Естонія будуть тиснути на Європейську Унію, щоб та профінансувала проєкт і включила його в загальний бюджет ЄУ.

 

«Ці дороги для нас критичні з точки зору безпеки й оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові сухопутні маршрути для підтримки союзників під час кризи», – пояснив Томас Ґодляускас.

 

Сувальський коридор – це 100-кілометрова траса, яка пролягає малонаселеними місцевостями поблизу польсько-литовського корону. Траса сполучає Калінінградську область Росії з Білоруссю. Ця дорога вважається одним із найбільш вразливих пунктів НАТО, оскільки цей коридор водночас перетинає важлива сухопутна артерія, яка з’єднує країни Балтії з рештою Північноатлантичного альянсу.

 

Наразі через Сувальський коридор у Литві проходять два ключові шляхи: перший – це відрізок Via Baltica, який має з’єднати Каунас із Варшавою та є важливим елементом військово-транспортного коридору. Друга – звичайна дорога, що веде з Вільнюса до польського Авґустова, обслуговуючи переважно цивільний рух.

 

Західні експерти неодноразово висловлювали побоювання, що Росія спробує захопити Сувальський коридор, вдаривши одночасно з Білорусі й Калінінграда. Це б призвело до сухопутної блокади балтійських держав – членів НАТО.

 

19.04.2025

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