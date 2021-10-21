Експозиційні зали Львівського музею історії релігії відреставрують за кошти держбюджету у межах програми «Велика реставрація». Експертна рада Міністерства культури та інфорполітики доповнила перелік пам’яток, які реставруватимуть в Україні, 26-ма об’єктами комунальної власності. Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомив міністр Олександр Ткаченко.

«Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах. Програма має розширюватися, і сьогоднішнє погодження бюджетним комітетом розподілу субвенції на місцеві бюджети для реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення є підтримкою цієї довгострокової цілі. Комплексному збереженні української спадщини», – прокоментував міністр культури та інформаційної політики України.

Відповідно до проєктно-кошторисної документації, орієнтовна вартість реставрації експозиційних залів Львівського музею історії релігії становить 20 мільйонів гривень. Остаточна цифра буде визначена після завершення експертизи проєктно-кошторисної документації об’єкту. Цьогоріч на реставрацію Львівського музею історії релігії з державного бюджету виділили 2 мільйони гривень.

За словами Олександра Ткаченка, найближчим часом це фінансування надйіде на місцевий рівень.

Нагадаємо, що раніше до списку об’єктів «Великої реставрації» потрапили Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької та три замки на Львівщині: Підгорецький, Олеський та Жовківський.

Фото facebook.com/museumlvivua