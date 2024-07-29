Львівський музей історії релігії створює цифровий архів фондів.

Львівський музей історії релігії оголосив про запуск проєкту зі створення онлайн-платформи та оцифрування фондових колекцій. У музеї наголошують, що створення цифрових архівів є необхідним кроком у збереженні та популяризації багатої релігійної спадщини України.

“В мирний час у нашому музеї експонувалось близько 10 відсотків фондової колекції. Частина з тих пам’яток, що не експонувались в постійній експозиції, презентувались на виставках, публікувались в музейних каталогах та наукових виданнях, але ці видання відомі лише невеликій групі спеціалістів. Значна частина колекції ніколи не була доступна для відвідувачів. А з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну музейні пам’ятки надійно сховані і побачити їх немає можливості. Завдяки цифровому архіву кожен охочий зможе вільно досліджувати унікальні артефакти, що розповідають про різні аспекти релігійної культури", – пояснила Надія Полянська, координаторка проєкту.

Відомо, що проєкт передбачає створення і представлення платформи, де буде опубліковано фотографії та інформацію про 1200 найцікавіших музейних пам’яток українською та англійською мовами. Також створять 3D-моделі двадцяти двох археологічних пам’яток з фондової колекції.

"Наш музей є унікальним в контексті збереження та популяризації саме сакральної спадщини і присвячений усім світовим релігіям, будує свою роботу на основі свободи слова і віросповідання, релігійної толерантності. Високоякісні 3D-моделі та детальні фотографії дозволять розглянути експонати з усіх боків, ніби вони знаходяться прямо перед вами", – додає Полянська.

Проєкт реалізують до жовтня цього року за фінансової підтримки Українського культурного фонду.