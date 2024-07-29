Львівський музей історії релігії створює цифровий архів фондів.

Львівський музей історії релігії оголосив про запуск проєкту зі створення онлайн-платформи та оцифрування фондових колекцій. У музеї наголошують, що створення цифрових архівів є необхідним кроком у збереженні та популяризації багатої релігійної спадщини України.
“В мирний час у нашому музеї експонувалось близько 10 відсотків фондової колекції. Частина з тих пам’яток, що не експонувались в постійній експозиції, презентувались на виставках, публікувались в музейних каталогах та наукових виданнях, але ці видання відомі лише невеликій групі спеціалістів. Значна частина колекції ніколи не була доступна для відвідувачів. А з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну музейні пам’ятки надійно сховані і побачити їх немає можливості. Завдяки цифровому архіву кожен охочий зможе вільно досліджувати унікальні артефакти, що розповідають про різні аспекти релігійної культури", – пояснила Надія Полянська, координаторка проєкту.
Відомо, що проєкт передбачає створення і представлення платформи, де буде опубліковано фотографії та інформацію про 1200 найцікавіших музейних пам’яток українською та англійською мовами. Також створять 3D-моделі двадцяти двох археологічних пам’яток з фондової колекції.
"Наш музей є унікальним в контексті збереження та популяризації саме сакральної спадщини і присвячений усім світовим релігіям, будує свою роботу на основі свободи слова і віросповідання, релігійної толерантності. Високоякісні 3D-моделі та детальні фотографії дозволять розглянути експонати з усіх боків, ніби вони знаходяться прямо перед вами", – додає Полянська.
Проєкт реалізують до жовтня цього року за фінансової підтримки Українського культурного фонду.
29.07.2024
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Львівський музей історії релігії – єдиний такого профілю в Україні та один з небагатьох у світі. Тут зберігаються унікальні пам’ятки, що допомагають висвітлити світоглядні основи світових релігій, історію та діяльність традиційних для наших земель церковних організацій.
Експозиція музею розташована в пам’ятці архітектури національного значення – колишньому домініканському монастирі у Львові, який побудовано в XIV–XVIII ст. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну можна було ознайомитися з експозиціями, присвяченими релігіям Давнього світу, юдаїзму, християнству, ісламу та буддизму.
Зараз відвідувачі можуть оглянути тимчасові виставки, відвідати таємничі підземелля колишнього домініканського монастиря. Регулярно проводяться концерти органної та класичної музики, оглядові та тематичні екскурсії, квести та майстер-класи.