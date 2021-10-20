Біткоїн оновив історичний максимум.

Нове зростання курсу криптовалюти пов’язують з початком торгівлі біткоїн-ф'ючерсами в США.

Ціна біткоїна оновила історичний максимум, перевищивши 66,1 тисячі доларів. Тож упродовж минулої доби провідна криптовалюта подорожчала на п’ять відсотків. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Котирування біткоїна почало стрімко зростати після того, як 19 жовтня в Сполучених Штатах почав торгуватися перший біржовий фонд (ETF), заснований на біткоїн-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі (CME Group). Це означає, що інвестори на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) отримали можливість грати на ринку криптовалют через свій брокерський рахунок, тобто через регульований механізм, а саме через Bitcoin Strategy ETF від компанії ProShares, представлений під тікером BITO.

Спершу біткоїн відновив максимум, який був встановлений в середині квітня на позначці $64,8 тис. Тоді вартість активу зросла після прямого лістингу акцій Coinbase на фондовій біржі NASDAQ.

Після цього котирування перейшли до зниження. Це сталося після того, як Пекін заборонив фінансовим інститутам і компаніям надавати послуги, пов'язані з обміном криптовалют, і попередив інвесторів про небезпеку спекулятивної торгівлі.

В середині травня курс біткоїна стрімко обвалився за день на 33% і впав до 30 тисяч доларів. Вперше з січня цього року. У червні актив продовжив падіння і знижувався до мінімуму – $28,8 тис. Відновлювати вартість криптовалюта почала наприкінці липня. З того моменту її вартість зросла на 129%.