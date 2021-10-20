Біткоїн оновив історичний максимум.

Нове зростання курсу криптовалюти пов’язують з початком торгівлі біткоїн-ф'ючерсами в США.

 

 

Ціна біткоїна оновила історичний максимум, перевищивши 66,1 тисячі доларів. Тож упродовж минулої доби провідна криптовалюта подорожчала на п’ять відсотків. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

Котирування біткоїна почало стрімко зростати після того, як 19 жовтня в Сполучених Штатах почав торгуватися перший біржовий фонд (ETF), заснований на біткоїн-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі (CME Group). Це означає, що інвестори на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) отримали можливість грати на ринку криптовалют через свій брокерський рахунок, тобто через регульований механізм, а саме через Bitcoin Strategy ETF від компанії ProShares, представлений під тікером BITO.

 

Спершу біткоїн відновив максимум, який був встановлений в середині квітня на позначці $64,8 тис. Тоді вартість активу зросла після прямого лістингу акцій Coinbase на фондовій біржі NASDAQ.

 

Після цього котирування перейшли до зниження. Це сталося після того, як Пекін заборонив фінансовим інститутам і компаніям надавати послуги, пов'язані з обміном криптовалют, і попередив інвесторів про небезпеку спекулятивної торгівлі.

 

В середині травня курс біткоїна стрімко обвалився за день на 33% і впав до 30 тисяч доларів. Вперше з січня цього року. У червні актив продовжив падіння і знижувався до мінімуму – $28,8 тис. Відновлювати вартість криптовалюта почала наприкінці липня. З того моменту її вартість зросла на 129%.

20.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Історія Європи (Х)
Артуро Перес-Реверте
Спартанці, діти чи дорослі, харчувалися мало й погано, жили в простих хатах, а також змалку привчалися бути скупими на слова.
19.10.21 | | Дискурси
Заплутані перспективи
Юрко ТИМЧУК
З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде. 
18.10.21 | | Україна
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
За нашу і вашу свободу
Юлія Бондар
Це гасло донецьких шахтарів, які вболівали за Україну, говорили українською і боролися за українське, хоч українську історію цього краю було вкрадено, а європейське минуле знищено.
17.10.21 | | Штука
Іранська «гра у кальмара»
Віталій Портников
Мені завжди було цікаво, як це люди, які укладають союз зі злом, думають перехитрити зло або що зло дозволить їм робити те, що їм заманеться…
17.10.21 | | Дискурси
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.