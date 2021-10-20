Шмигаль: Україна переживає найбільший виклик від початку пандемії.

 

Кабінет Міністрів не планує запроваджувати повний локдаун по всій країні. ВОодночас єдиною альтернативою є масова вакцинація населення.

 

 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 жовтня, повідомляє "Суспільне".

 

"Вакцинація та обмеження для невакцинованих дозволять нам не запроваджувати локдаун, що сприятиме відновленню економіки", – пояснив політик.

 

Він нагадав, що навіть за несприятливих епідеміологічних умов бізнес зможе продовжити свою роботу у разі вакцинації персоналу та клієнтів.

 

"Навіть у "червоній" зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та персона повністю вакциновані від COVID-19", – зауважив Шмигаль.

 

Прем’єр наголосив, що виклики, з якими Україна стикається зараз, є найбільшим від початку пандемії.

 

"На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізацій. П’ять областей вже перейшли в "червону" зону епідеміологічної небезпеки, ще кілька регіонів можуть потрапити в цю "червону" зону найближчими днями", – пояснив він.

 

Шмигаль підкреслив, що 94,2% шпиталізованих не отримували жодної дози вакцини від COVID-19.

 

"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя", – підсумував він.

 

За словами прем’єра, протягом 19 жовтня в Україні була проведена рекордна кількість щеплень — близько 225 тисяч. При цьому Шмигаль зауважив, що найбільшу кількість вакцинацій здійснюють у регіонах, де оголошено "червону" зону епідеміологічні небезпеки.

 

20.10.2021

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