Російське керівництво зустрілося з делегацією талібів.

Москва висловила задоволення актуальним рівнем взаємодії з новою владою Афганістану.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в середу, 20 жовтня, провів у Москві зустріч з делегацією радикального руху «Талібан», попри те, що його досі вважають терористичним і забороненим у Росії. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Очолював талібську делегацію заступник керівника нового афганського уряду Абдул Салам Ханафі.

За словами керівника російського зовнішньополітичного відомства, в ході зустрічі йому вдалося обговорити з талібами питання формування нового уряду Афганістану. При цьому він підкреслив, що в Москві вже оцінили вжиті рухом заходи щодо стабілізації ситуації в країні.

«Відзначаємо вжиті ним зусилля зі стабілізації військово-політичної обстановки, налагодженні діяльності державного апарату», – заявив Лавров, підкресливши, що зміну влади в Афганістані слід розглядати як доконаний факт.

На переговорах з талібами Лавров закликав їх виконувати свої обіцянки, в тому числі про те, що територія Афганістану не використовуватиметься проти третіх країн. Також глава російського МЗС нагадав талібам про важливість соціальної політики, дотримання основних прав і свобод громадян. Він висловив їм вдячність за сприяння в поверненні на батьківщину росіян в період зміни влади. За словами Лаврова, Москва задоволена актуальним рівнем взаємодії з новою владою Афганістану.

Тим часом у російській столиці розпочалося засідання так званого «московського формату» щодо Афганістану. У багатосторонніх консультаціях беруть участь представники з десяти країн реґіону, а також високопоставлена ​​делегація талібів. Повідомляли, що члени «Талібану» мають намір просити економічної і політичної підтримки для Афганістану.

Напередодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс (Ned Price) заявив, що Вашінґтон не братиме участі в «московському форматі» щодо Афганістану. Лавров розкритикував Сполучені Штати за неучасть в консультаціях щодо Афганістану. «Зверніть увагу, що США вже вдруге поспіль ухиляються від зустрічі в рамках розширеної трійки в складі Росія, США, Китай, Пакистан», – поскаржився російський міністр.