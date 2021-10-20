"Реал" із Мадрида розгромив "Шахтар" у Києві - 5:0.

Донецький "Шахтар" зазнав розгромної поразки у третьому поєдинку групового раунду Ліги чемпіонів 2021/22 – донеччани програли з рахунком 0:5 на НСК "Олімпійський".

У першому таймі "Реал" завдав 14 ударів по воротах Анатолія Трубіна. Втім правдиво небезпечних моментів було обмаль.

"Шахтар" натомість силкувався завдати клопотів "Реалу" в поодиноких контратаках.

На 38-й хвилині капітан "гірників" Сергій Кривцов припустився помилки – Лукас Васкес виконував навіс на Каріма Бензема, а захисник "Шахтаря" й збірної України постелився у підкаті та ненароком зрізав м'яча у власні ворота.

Після перерви "Шахтар" посипався. 21-річний вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор творив на полі чудеса. Він оформив дубль, а згодом іще віддав гольову передачу на Родріго Гоеса.

У компенсований час Бензема поставив крапку в матчі.

Донецький "Шахтар" здобув у трьох матчах лише один пункт і займає останнє місце в групі D. У першому турі "гірники" програли молдовському "Шерифу". А потім в Києві була безгольова нічия з "Інтером".